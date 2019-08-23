23.08.2019 15:04

Во дворе Дома со шпилем установили памятник дворнику (ФОТО)

Обновленный двор в стиле «старого Харькова» открыли сегодня, 23 августа, на территории Дома со шпилем (пл. Конституции, 2/2).



// city.kharkov.ua

Беседки с креслами и столиками в классическом стиле, трехметровый фонтан, фонари, а также множество клумб и первый в городе памятник дворнику. Такой подарок ко Дню Харькова сделал город жителям трех домов, в том числе знаменитого Дома со шпилем. По словам директора Департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова, ранее жильцы двора обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой благоустроить придомовую территорию.

Реконструкция началась весной. Над проектом работали множество коммунальных предприятий, в том числе «Жилкомсервис», «Харьковгорлифт», «Харькоблагоустройство» и «ХРСП».



«Мы нашли интересную идею для этого двора - стилизовать его под «старый город». Чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, мы установили в центре трехуровневый фонтан, а также постарались обыграть в таком же стиле бетонные элементы благоустройства, из которых создали фонари, скамейки и столики - все в классическом дореволюционном стиле», - отметил Роман Нехорошков.



Кроме этого, коммунальщики отремонтировали входы в подъезды, обновили часть фасада, восстановили электричество во дворе, заасфальтировали придомовую территорию, обустроили место для мусорного контейнера, высадили цветы и газон, а также установили информационный стенд об известных харьковчанах. Изюминкой двора, по словам Романа Нехорошкова, стала скульптура дворника.



«Это первый памятник дворовому рабочему в городе. Таким образом мы хотели отблагодарить работников этой профессии и подчеркнуть, как важен и тяжел труд дворников нашего города, которые ежедневно делают все для того, чтобы наши дворы были чистыми, благоустроенными и красивыми», - подчеркнул директор департамента.



Вечером, по случаю открытия обновленного двора и Дня города, для жильцов пройдет праздничная развлекательная программа.