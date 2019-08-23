Парашютисты из 12 стран создали в слобожанском небе малый герб Украины (ВИДЕО)

Грандиозное завершение трех международных кемпов в Харькове: парашютисты со всего мира собрали в небе Украины трезубец.
Участниками фигуры стали скайдайверы из 12 стран мира.
В завершающий день ряда международных парашютных сборов, состоявшихся в Харькове с июля по август, в прыжке с двух бортов Ан-28 по инициативе организатора кемпов, капитана и постановщика Ильи Балашова, иностранные гости совместно с украинскими парашютистами в свободном падении собрали фигуру «трезубец», чем выразили уважение не только к нашей гостеприимной стране, но, в частности, городу Харькову, дружелюбному Харьковскому аэроклубу и дроп-зоне, которая на протяжении месяца принимала представителей почти полусотни стран мира. В фигуре поучаствовали украинские парашютисты, а также представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии и других стран.
Этим прыжком завершилась серия международных парашютных проектов, проведенных в Харькове на аэродроме "Коротич" с участием самолетов Ан-72 и Ан-28.
29 июля по 2 августа авиация Нацгвардии прошла тренировки на грунтовом аэродроме. Самолет Ан-72 успешно отработал на выброску парашютистов в международном сборе Sequential Games.
С 12 по 15 августа успешно проведен International Big Way Camp 40-way.
С 19 по 23 августа 2019 года на аэродроме «Коротич» Харьковского аэроклуба состоялось мероприятие the Ukraine Invitational 100-way, в ходе которого в небе встретились спортсмены-парашютисты со всего мира.
В следующем году руководство Харьковского аэроклуба приложит все усилия, чтобы наш аэродром «Коротич» принял мировой парашютный рекорд.
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Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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