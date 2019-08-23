День Независимости в парке Горького: программа

24 августа Харьков и Цинциннати (США) отпразднуют 30-летие побратимских отношений. По этому случаю возле Развлекательного центра откроется выставка, посвященная городам-побратимам.
На спортивных площадках пройдут открытые тренировки по бейсболу, софтболу и американскому футболу.
В 18:40 начнется совместный концерт американского оперного певца Бена Фландерса и симфонического оркестра «Lords of the Sound», а в 19:30 к оркестру присоединится трибьют-группа «Garage Dayz» с грандиозным «METALLICA SHOW». Завершит вечер праздничная дискотека.
24 августа, суббота День Независимости Украины
Главная сцена
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей
14.45 – 16.30 Брейкданс джемы
16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы
17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту «Будьмо!»
18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра “Lords of the Sound” и Бена Фландерса (Цинцинати, США)
19.30 – 21.10 Трибьют шоу «METALLICA SHOW» Симфонического оркестра “Lords of the Sound” и трибьют-группы “GARAG DAYZ”
21.00 – 23.00 Праздничная дискотека
Французский парк
17.00 – 18.00 Концерт на бандуре
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа
16.30 – 17.30 Мастер-класс по гопаку для детей
Спортивные площадки
14.00 – 18.00 Мастер класс по американскому футболу
14.00 – 18.00 Мастер класс по софтболу
14.00 – 18.00 Мастер класс по бейсболу
Дикий запад
14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги «Образование за рубежем» «Эрудитус»
Ретро парк
16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук
17.30 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»