Главная Новости Общество День Независимости в парке Горького: программа
23.08.2019  16:28   

День Независимости в парке Горького: программа

В Центральном парке Горького пройдут праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины и 30-летию побратимских отношений Харькова с Цинциннати (США).


//centralpark.kh.ua

24 августа Харьков и Цинциннати (США) отпразднуют 30-летие побратимских отношений. По этому случаю возле Развлекательного центра откроется выставка, посвященная городам-побратимам.

На спортивных площадках пройдут открытые тренировки по бейсболу, софтболу и американскому футболу.

В 18:40 начнется совместный концерт американского оперного певца Бена Фландерса и симфонического оркестра «Lords of the Sound», а в 19:30 к оркестру присоединится трибьют-группа «Garage Dayz» с грандиозным «METALLICA SHOW». Завершит вечер праздничная дискотека. 

24 августа, суббота День Независимости Украины

Главная сцена
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей
14.45 – 16.30 Брейкданс джемы
16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы
17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту «Будьмо!»
18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра “Lords of the Sound” и Бена Фландерса (Цинцинати, США)
19.30 – 21.10 Трибьют шоу «METALLICA SHOW» Симфонического оркестра “Lords of the Sound” и трибьют-группы “GARAG DAYZ”
21.00 – 23.00 Праздничная дискотека
Французский парк
17.00 – 18.00 Концерт на бандуре
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа
16.30 – 17.30 Мастер-класс по гопаку для детей
Спортивные площадки
14.00 – 18.00 Мастер класс по американскому футболу
14.00 – 18.00 Мастер класс по софтболу
14.00 – 18.00 Мастер класс по бейсболу
Дикий запад
14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги «Образование за рубежем» «Эрудитус»
Ретро парк
16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук
17.30 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Общество Как Харьков отметит День города: что, где, когда 20.08 Центральный парк культуры и отдыха День города и День Независимости в парке Горького: большая развлекательная программа 16.08 Спорт Фестиваль боевых искусств в парке Горького: где смотреть онлайн-трансляцию
 
 

Видео

Геннадій Кернес: Харків зазнав величезних втрат, але й зробив колосальний внесок у перемогу. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 