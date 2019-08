День Независимости в парке Горького: программа

23.08.2019 16:28

В Центральном парке Горького пройдут праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины и 30-летию побратимских отношений Харькова с Цинциннати (США).

24 августа Харьков и Цинциннати (США) отпразднуют 30-летие побратимских отношений. По этому случаю возле Развлекательного центра откроется выставка, посвященная городам-побратимам.

На спортивных площадках пройдут открытые тренировки по бейсболу, софтболу и американскому футболу.

В 18:40 начнется совместный концерт американского оперного певца Бена Фландерса и симфонического оркестра «Lords of the Sound», а в 19:30 к оркестру присоединится трибьют-группа «Garage Dayz» с грандиозным «METALLICA SHOW». Завершит вечер праздничная дискотека.

24 августа, суббота День Независимости Украины

Главная сцена

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа для детей

14.45 – 16.30 Брейкданс джемы

16.30 – 17.30 Концерт кавер-группы

17.40 – 18.40 Выступление урбан фольк гурту «Будьмо!»

18.40 – 19.30 Концерт симфонического оркестра “Lords of the Sound” и Бена Фландерса (Цинцинати, США)

19.30 – 21.10 Трибьют шоу «METALLICA SHOW» Симфонического оркестра “Lords of the Sound” и трибьют-группы “GARAG DAYZ”

21.00 – 23.00 Праздничная дискотека

Французский парк

17.00 – 18.00 Концерт на бандуре

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

13.00 – 14.00 Ковбойская развлекательная программа

16.30 – 17.30 Мастер-класс по гопаку для детей

Спортивные площадки

14.00 – 18.00 Мастер класс по американскому футболу

14.00 – 18.00 Мастер класс по софтболу

14.00 – 18.00 Мастер класс по бейсболу

Дикий запад

14.00 – 17.30 Образовательный спектакль и диалоги «Образование за рубежем» «Эрудитус»

Ретро парк

16.00 – 17.30 Концертная программа Яны Ващук

17.30 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»