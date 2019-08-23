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23.08.2019  17:07   

Харьковчане возложили цветы на Мемориале Славы (видео)

В Харькове отпраздновали 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.


// objectiv.tv

На празднование 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков возле Мемориала собрались более 8 тысяч харьковчан и гостей города. 

Ветераны и молодежь под национальными флагами прошли по главной аллее, чтобы возложить цветы у вечного огня

Как сообщили в полиции, не зафиксировано ни одного случая, чтобы участники мероприятия использовали запрещенную символику или предметы.

 

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  возложение, цветы, харьков, мемориал
 
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