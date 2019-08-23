23.08.2019 17:07

Харьковчане возложили цветы на Мемориале Славы (видео)

В Харькове отпраздновали 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



// objectiv.tv

На празднование 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков возле Мемориала собрались более 8 тысяч харьковчан и гостей города.

Ветераны и молодежь под национальными флагами прошли по главной аллее, чтобы возложить цветы у вечного огня

Как сообщили в полиции, не зафиксировано ни одного случая, чтобы участники мероприятия использовали запрещенную символику или предметы.