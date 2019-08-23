Харьковчане возложили цветы на Мемориале Славы (видео)

В Харькове отпраздновали 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
На празднование 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков возле Мемориала собрались более 8 тысяч харьковчан и гостей города.
Ветераны и молодежь под национальными флагами прошли по главной аллее, чтобы возложить цветы у вечного огня
Как сообщили в полиции, не зафиксировано ни одного случая, чтобы участники мероприятия использовали запрещенную символику или предметы.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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