Главная Новости Общество В Харькове подсвечивают фасады жилых домов (ФОТО)
23.08.2019  17:54   

В Харькове подсвечивают фасады жилых домов (ФОТО)

На фасадах 60 жилых домов в городе Харькове сделали подсветку.


://city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, эти работы проводятся с 2018 года. В этом году подсветка появилась на 30 домах по пр. Гагарина, пр. Московскому, ул. Пушкинской.

На пр. Гагарина работы продолжаются и сейчас. Директор департамента отметил, что подсветка не только украшает город, но и дополнительно освещает его. Увидеть яркие дома могут не только жители района, но и гости Харькова, которые едут из аэропорта в центр города.

Роман Нехорошков отметил, что уже были инциденты, когда иллюминацию с домов срывали. Чтобы избежать случаев вандализма, приходится устанавливать сигнализацию. Директор департамента попросил харьковчан бережно относится к тому, что создается силами работников коммунальных служб.  

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  подсвечивание, фасад, харьков, проспект
 
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