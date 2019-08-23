23.08.2019 17:54

В Харькове подсвечивают фасады жилых домов (ФОТО)

На фасадах 60 жилых домов в городе Харькове сделали подсветку.



://city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, эти работы проводятся с 2018 года. В этом году подсветка появилась на 30 домах по пр. Гагарина, пр. Московскому, ул. Пушкинской.

На пр. Гагарина работы продолжаются и сейчас. Директор департамента отметил, что подсветка не только украшает город, но и дополнительно освещает его. Увидеть яркие дома могут не только жители района, но и гости Харькова, которые едут из аэропорта в центр города.

Роман Нехорошков отметил, что уже были инциденты, когда иллюминацию с домов срывали. Чтобы избежать случаев вандализма, приходится устанавливать сигнализацию. Директор департамента попросил харьковчан бережно относится к тому, что создается силами работников коммунальных служб.