В Харькове подсвечивают фасады жилых домов (ФОТО)

На фасадах 60 жилых домов в городе Харькове сделали подсветку.
Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, эти работы проводятся с 2018 года. В этом году подсветка появилась на 30 домах по пр. Гагарина, пр. Московскому, ул. Пушкинской.
На пр. Гагарина работы продолжаются и сейчас. Директор департамента отметил, что подсветка не только украшает город, но и дополнительно освещает его. Увидеть яркие дома могут не только жители района, но и гости Харькова, которые едут из аэропорта в центр города.
Роман Нехорошков отметил, что уже были инциденты, когда иллюминацию с домов срывали. Чтобы избежать случаев вандализма, приходится устанавливать сигнализацию. Директор департамента попросил харьковчан бережно относится к тому, что создается силами работников коммунальных служб.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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