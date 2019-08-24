24.08.2019 10:35

Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем города (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес вечером, 23 августа, поздравил на пл. Свободы харьковчан с Днем города и Днем освобождения Харькова от нацистских захватчиков.



скрин видео с празднования Дня города

Мэр напомнил, что городская власть, спустя пять лет, возродила традицию праздновать день рождения города на одной из самых больших площадей Европы. Также он сказал, что харьковчане никогда не забудут подвиг отцов и дедов во время Второй мировой войны.

"Мы гордимся тем, что наш город прошел войну. 641 день Харьков был в оккупации. До войны в Харькове жило 900 тысяч человек, а после - меньше 200 тысяч. Но мы выстояли, и сейчас нас - полтора миллиона. Знаю, что сегодня мы принимаем около 200 тысяч гостей, которые видят, как расцветает наш город - город воинской славы! Мы гордимся нашими отцами и дедами!

Здоровья всем вам, Божьей помощи и мирного неба над головой.

С днем рождения, любимый Харьков!" - отметил Геннадий Кернес.