24.08.2019 11:07

Сад Шевченко украсили древней мозаикой из Газиантепа (ФОТО)

Репродукцию мозаики периода Римской империи, найденную в античном городе Зевгма, открыли сегодня, 23 августа, в саду им. Шевченко.



://city.kharkov.ua

Такой подарок по случаю Дня города Харькову сделали коллеги из турецкого города Газиантеп в знак уважения. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и первый заместитель мэра Газиантепа (Турция) Осман Топрак, а также представители делегаций из Газиантепа и Анкары.



Отметим, артефакт, на котором изображена молодая цыганка, был найден в 1998 году в ходе археологических раскопок античного города Зевгме, который находится вблизи Газиантепа. Он является частью собрания мозаики, украшавшей пол столовой одной из вилл древнего города. Репродукцию работы для Харькова создал турецкий художник Махмет Ильмаз.



«Это точная копия мозаики, которая находится в Газиантепе. Изготовить ее было очень сложно - это виртуозная техника нашего мастера Мехмета Ильмаза. Изюминка мозаики скрыта во взгляде девушки. Неважно, с какого ракурса на нее смотреть: создается ощущение, что она наблюдает за тобой. И нам очень приятно, что этот подарок вы разместили в таком красивом месте, как сад Шевченко», - отметил Осман Топрак.



В свою очередь Игорь Терехов поблагодарил гостей за такой подарок и отметил, что Харьков гордится отношениями с турецкими партнерами Газиантепом и Анкарой.



«Мы сегодня разместили мозаику здесь, но в скором будущем мы планируем сделать отдельную экспозицию для городов-побратимов, в рамках которой этот артефакт приобретёт другой красивый облик. Наши архитекторы разрабатывают уже интересные решения для обрамления мозаики», - подчеркнул Игорь Терехов.



Отметим, что соглашение об установлении партнерских отношений между Газиантепом и Харьковом было подписано в 2011 году.