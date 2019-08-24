24.08.2019 11:30

В саду Шевченко открыли «Каскад» (ФОТО)

Ко Дню города в саду Шевченко после реконструкции открыли «Каскад» и новый фонтан.



://city.kharkov.ua

Теперь попасть в сад со стороны ул. Клочковской могут и люди с ограниченными возможностями - для них сделали пандус.



Каскад полностью обновили: реконструировали коммуникации, сети наружного освещения, несущие конструкции и создали дополнительные, а также построили систему ливневой канализации. Также были установлены видеонаблюдение, декоративная подсветка и система музыкального сопровождения. Внизу и вверху лестничного марша построили два новых фонтана и реконструировали старый - на верхней террасе. Кроме того, рядом обустроили клумбы, разбили новые газоны, установили скамейки, систему автоматического полива, посадили декоративные деревья и кустарники.



Возле нового озера и входа в зоопарк был построен декоративный фонтан со светомузыкой в форме скалы, на которой на разных музыкальных инструментах играют обезьяны.



Напомним, что реконструкция сада им. Шевченко велась поэтапно. Там обустроили озеро, установили новые игровые и спортивные площадки.



В парке также появились скульптуры художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу, академику Владимиру Вернадскому, актрисе Клавдии Шульженко, композитору Исааку Дунаевскому, известному актеру и кинорежиссеру Леониду Быкову. Проект «Семь известных харьковчан» был реализован по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса группой харьковских художников, среди которых - Катиб Мамедов и Александр Ридный.