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24.08.2019  11:30   

В саду Шевченко открыли «Каскад» (ФОТО)

Ко Дню города в саду Шевченко после реконструкции открыли «Каскад» и новый фонтан.


://city.kharkov.ua

Теперь попасть в сад со стороны ул. Клочковской могут и люди с ограниченными возможностями - для них сделали пандус.

Каскад полностью обновили: реконструировали коммуникации, сети наружного освещения, несущие конструкции и создали дополнительные, а также построили систему ливневой канализации. Также были установлены видеонаблюдение, декоративная подсветка и система музыкального сопровождения. Внизу и вверху лестничного марша построили два новых фонтана и реконструировали старый - на верхней террасе. Кроме того, рядом обустроили клумбы, разбили новые газоны, установили скамейки, систему автоматического полива, посадили декоративные деревья и кустарники.

Возле нового озера и входа в зоопарк был построен декоративный фонтан со светомузыкой в форме скалы, на которой на разных музыкальных инструментах играют обезьяны.

Напомним, что реконструкция сада им. Шевченко велась поэтапно. Там обустроили озеро, установили новые игровые и спортивные площадки.

В парке также появились скульптуры художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу, академику Владимиру Вернадскому,  актрисе Клавдии Шульженко, композитору Исааку Дунаевскому, известному актеру и кинорежиссеру Леониду Быкову. Проект «Семь известных харьковчан» был реализован по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса группой харьковских художников, среди которых - Катиб Мамедов и Александр Ридный.

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  каскад, открытие, харьков, сад, шевченко
 
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