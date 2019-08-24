24.08.2019 12:01

В Харькове чествовали новых почетных граждан (ФОТО)

Высшее звание для харьковчан, учрежденное Городской думой 132 года назад, получили пять человек.



://city.kharkov.ua

23 августа на пл. Свободы состоялось чествование новых Почетных граждан города Харькова. Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак вручил знаки отличия, медали и нагрудные знаки, новым почетным харьковчанам, получившим это звание в 2019 году.

Напомним, ими стали чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик, директор Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины Юрий Караченцев, активист-афганец, бывший директор регионального центра «Инваспорт» Николай Овчаренко, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко и ректор Харьковского государственного университета питания и торговли Александр Черевко.



Отметим, что Александр Гвоздик - профессиональный боксер в полутяжелом весе, чемпион мира по версии WBC, бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпион летней Универсиады (2013), чемпион мира среди студентов (2008), победитель Кубка Европы (2010), многократный чемпион Украины, заслуженный мастер спорта Украины, награжден орденами «За заслуги» III и II степеней.



Юрий Караченцев - директор государственной организации «Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского Национальной академии медицинских наук Украины», заведующий кафедрой эндокринологии и детской эндокринологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, награжден орденами «За заслуги» III и II степеней, провел более 20 тыс. операций.



Николай Овчаренко - директор стадиона «Старт» Харьковского государственного авиационного промышленного предприятия, председатель общественной организации Московского районного отделения Харьковского городского союза ветеранов Афганистана, мастер спорта по плаванию, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участник Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону (1998), бронзовый призер Паралимпийских игр (2002), организатор музея-диорамы «Война в Афганистане. Как это было». Награжден орденами Красной Звезды, «За мужество» III степени, «За заслуги» III степени, двумя медалями «За отвагу», лидер регионального профсоюзного движения.



Сергей Тесленко - председатель Объединения профессиональных союзов Харьковской области, заслуженный работник социальной сферы Украины, заслуженный работник профсоюзных организаций Украины, награжден орденом «За заслуги» III степени.



Александр Черевко - ректор Харьковского государственного университета питания и торговли, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в отрасли науки и техники, награжден орденами «За заслуги» III и II степеней, Почетной грамотой Верховной Рады Украины. Прошел путь от ассистента кафедры оборудования до ректора с 1991 года, опубликовал 22 учебника и учебных пособия, более 330 статей в научных изданиях, получил 138 авторских свидетельств и патентов на изобретения.



Справка. В 1887 году Городская дума Харькова ходатайствовала перед императором об учреждении звания «Почетный гражданин города Харькова». На протяжении следующих 27 лет звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых - Владислав Франковский (доктор медицины, общественный деятель, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годах). Одним из последних лауреатов этого звания был известный офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звания почетного гражданина города Харькова не присваивали, однако с 1999 года эту традицию восстановили. За это время звания были удостоены более 120 человек.