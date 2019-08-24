В Харькове площадь Свободу посетили до 180 000 граждан (ВИДЕО)

ПО данным полиции в Харькове в течение дня торжества, которые происходили на площади Свободы и прилегающей к ней территории, посетило к 180 000 человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
За соблюдением правопорядка следили 250 сотрудников Национальной полиции Украины и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Грубых нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
влажн.:
давл.:
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