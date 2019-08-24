Главная Новости Общество В Харькове площадь Свободу посетили до 180 000 граждан (ВИДЕО)
24.08.2019  12:32   

В Харькове площадь Свободу посетили до 180 000 граждан (ВИДЕО)

ПО данным полиции в Харькове в течение дня торжества, которые происходили на площади Свободы и прилегающей к ней территории, посетило к 180 000 человек.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

За соблюдением правопорядка следили 250 сотрудников Национальной полиции Украины и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Грубых нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  площадь, харьков, полиция, праздник
 
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