24.08.2019 12:32

В Харькове площадь Свободу посетили до 180 000 граждан (ВИДЕО)

ПО данным полиции в Харькове в течение дня торжества, которые происходили на площади Свободы и прилегающей к ней территории, посетило к 180 000 человек.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

За соблюдением правопорядка следили 250 сотрудников Национальной полиции Украины и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Грубых нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.