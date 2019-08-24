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24.08.2019  14:24   

Харьковчане отметили День Независимости Украины (ФОТО)

Торжественное возложение цветов по случаю 28-й годовщины Независимости Украины состоялось 24 августа на пл. Конституции в Харькове.


://city.kharkov.ua

В церемонии приняли участие заместители Харьковского городского головы Михаил Фатеев и Татьяна Чечетова-Терашвили, руководство области, директора департаментов горсовета, представители общественных организаций, духовенства, военные и жители города. 

Михаил Фатеев поздравил всех горожан с праздником и отметил, что Харьков сегодня является передовым городом в Украине, показывая успешный пример своего становления как европейского города. 

«Харьков - экономически стабильный и динамически развивающийся город, и как раз Харьков показывает пример всей Украине, каким образом можно стать европейским городом. Такое мнение разделяют и представители Совета Европы, которые присвоили Харькову, первому городу в Украине, все награды Совета Европы, а наш городской голова Геннадий Кернес уже второй срок возглавляет Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы. Желаю всем харьковчанам, чтобы каждый из нас на своих рабочих местах приносил пользу как своим семьям, так и нашему городу, и стране в целом», - отметил Михаил Фатеев. 

Присутствующие почтили память героев Небесной сотни минутой молчания и возложили цветы к монументу Независимости. На площади выступили ансамбль народного танца и детские творческие коллективы. 

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины, продолжатся в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и на пл. Свободы, где пройдет концерт с участием артистов из городов-побратимов. 

Справка. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме.

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  независимость, украина, харьков, праздник
 
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