24.08.2019 14:24

Харьковчане отметили День Независимости Украины (ФОТО)

Торжественное возложение цветов по случаю 28-й годовщины Независимости Украины состоялось 24 августа на пл. Конституции в Харькове.



://city.kharkov.ua

В церемонии приняли участие заместители Харьковского городского головы Михаил Фатеев и Татьяна Чечетова-Терашвили, руководство области, директора департаментов горсовета, представители общественных организаций, духовенства, военные и жители города.



Михаил Фатеев поздравил всех горожан с праздником и отметил, что Харьков сегодня является передовым городом в Украине, показывая успешный пример своего становления как европейского города.



«Харьков - экономически стабильный и динамически развивающийся город, и как раз Харьков показывает пример всей Украине, каким образом можно стать европейским городом. Такое мнение разделяют и представители Совета Европы, которые присвоили Харькову, первому городу в Украине, все награды Совета Европы, а наш городской голова Геннадий Кернес уже второй срок возглавляет Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы. Желаю всем харьковчанам, чтобы каждый из нас на своих рабочих местах приносил пользу как своим семьям, так и нашему городу, и стране в целом», - отметил Михаил Фатеев.



Присутствующие почтили память героев Небесной сотни минутой молчания и возложили цветы к монументу Независимости. На площади выступили ансамбль народного танца и детские творческие коллективы.



Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины, продолжатся в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и на пл. Свободы, где пройдет концерт с участием артистов из городов-побратимов.



Справка. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме.