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24.08.2019  16:34   

В Харькове состоялся рыцарский турнир (ФОТО)

В Покровском сквере прошел рыцарский турнир “Кубок Слобожанщины 2019”.


://city.kharkov.ua

Соревновались в номинациях “Щит-меч”, “Щит-меч” (женский поединок), “Баклер-меч”, “Соревнование командное 3*3” и профессиональный поединок Костенко Владислава с Ганзий Владимиром.

Кроме харьковчан, за звание лучшего соревновались рыцари из Одессы, Запорожья, Днепра и Киева. Всего  – более 50 спортсменов.

Организаторы сообщают, что такое мероприятие проводится пятый год подряд. Посмотреть на рыцарские поединки пришли десятки харьковчан, а общественный порядок охраняла национальная полиция.

 
Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  кубок слобожанщина, харьков, турнир, рыцари
 
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