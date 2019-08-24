24.08.2019 16:34

В Харькове состоялся рыцарский турнир (ФОТО)

В Покровском сквере прошел рыцарский турнир “Кубок Слобожанщины 2019”.



://city.kharkov.ua

Соревновались в номинациях “Щит-меч”, “Щит-меч” (женский поединок), “Баклер-меч”, “Соревнование командное 3*3” и профессиональный поединок Костенко Владислава с Ганзий Владимиром.

Кроме харьковчан, за звание лучшего соревновались рыцари из Одессы, Запорожья, Днепра и Киева. Всего – более 50 спортсменов.

Организаторы сообщают, что такое мероприятие проводится пятый год подряд. Посмотреть на рыцарские поединки пришли десятки харьковчан, а общественный порядок охраняла национальная полиция.