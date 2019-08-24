В Харькове состоялся рыцарский турнир (ФОТО)

В Покровском сквере прошел рыцарский турнир “Кубок Слобожанщины 2019”.
Соревновались в номинациях “Щит-меч”, “Щит-меч” (женский поединок), “Баклер-меч”, “Соревнование командное 3*3” и профессиональный поединок Костенко Владислава с Ганзий Владимиром.
Кроме харьковчан, за звание лучшего соревновались рыцари из Одессы, Запорожья, Днепра и Киева. Всего – более 50 спортсменов.
Организаторы сообщают, что такое мероприятие проводится пятый год подряд. Посмотреть на рыцарские поединки пришли десятки харьковчан, а общественный порядок охраняла национальная полиция.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
влажн.:
давл.:
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