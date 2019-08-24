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24.08.2019  19:58   

Харьковчанам представили фотовыставку достижений Китая

Фотовыставка «Достижения 70-ти лет со дня основания Китайской Народной Республики» открылась сегодня, 24 августа в колонном зале Харьковского национального университета им. Каразина.


://city.kharkov.ua

В церемонии открытия приняли участие заместитель городского головы – управляющий делами исполнительного комитета Татьяна Чечетова-Терашвили, советник Посольства Китая в Украине Дин Цзянвэй, ректор Харьковского национального университета им. Каразина Виль Бакиров, представители городского совета и китайской диаспоры в Украине.

Татьяна Чечетова-Терашвили подчеркнула, что сегодняшняя выставка будет не только полезной и информативной для жителей города, но и положит начало новому этапу развития отношений с китайскими партнерами.

«Я уверена, что это мероприятие даст новый стимул нашим взаимоотношениям и позволит сформировать стратегические перспективы на будущее, благодаря которым мы будем вместе достигать значимых результатов и реализовывать новые  большие проекты», - отметила она. 

Экспозиция насчитывает более 130 фотографий, которые представлены в трех блоках: исторические даты, сотрудничество КНР и достигнутые на сегодня успехи. Каждый блок повествует о важных событиях в жизни государства за минувшие 70 лет - от момента провозглашения народной республики и первых реформ до становления государства на международной арене.

«Надеюсь, что выставка позволит харьковчанам более правдиво, объемно и всесторонне ознакомиться с развитием Китая и его историей. Приятно отметить, что сегодня дружба между нашими государствами продолжает укрепляться. И именно Харьков, который установил побратимские отношения с двумя нашими городами - Цзинанем и Тяньцзинем – стал успешным примером стимуляции сотрудничества на локальном уровне между Китаем и Украиной», - подчеркнул советник посольства.

Организатор выставки - Посольство КНР в Украине и Харьковский городской совет при поддержке Ассоциации китайской диаспоры в Украине и ХНУ им. Каразина.

Справка. Образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года в ходе митинга на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  выставка, достижения, китай, харьков, университет
 
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