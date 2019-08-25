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25.08.2019  15:31   

Сегодня на площади Свободы выступают харьковчане

В воскресенье, 25 августа, на пл. Свободы состоится концерт харьковских исполнителей.


// city.kharkov.ua

Начало - в 19:00. Также в течение дня свои развлекательные программы покаэывают все районы города. Всего в выступлениях будет задействовано около 1,5 тыс. участников.

Праздничные концерты, посвященные 365-летию Харькова, 76-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню Независисмости Украины, проводятся на площади Свободы 23, 24 и 25 августа.

Напомним, 23 августа для харьковчан и гостей города была организована концертная программа с участием звезд украинской эстрады. Перед зрителями выступили Ирина Билык, Верка Сердючка, Оля Полякова, Настя Каменских, группы KAZKA и «Время и Стекло».

24 августа на центральной площади города выступили исполнители из городов-побратимов, в частности, из Азербайджана, Израиля и США.

Азербайджанский певец Вагиз Нагиев поздравил горожан с праздниками и признался, что Харьков для него - по-настоящему родной город.

«Шесть лет назад я приехал поступать в академию культуры, и педагог по вокалу Людмила Кудрич предложила мне принять участие в шоу «Голос страны», финалистом которого я и стал. Харьков для меня - родной», - сказал Вагиз Нагиев.

А певец Жока рассказал, что родился в Харькове, и, хотя проживает в Лос-Анджелесе, при этом не забывает родной город и посвятил ему песню.

Праздничные концерты проходят  под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

 

Тэги:  концерт, харьков
 
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