25.08.2019 17:43

В парке Горького отметили 30-летие побратимских отношений с Цинциннати (ФОТО)

30-летие побратимских отношений между Харьковом и Цинциннати (США) отметили 24 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



// city.kharkov.ua

Возле Развлекательного центра открылась выставка, посвященная городам-побратимам, на которой представлены работы Владимира Бысова и Геннадия Маслова - виды Цинциннати с высоты птичьего полета, архитектура американского города и его жители.

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова, 30 лет назад был подписан договор о сотрудничестве между Харьковом и Цинциннати.



«Мы реализуем множество совместных проектов, в частности, в сферах энергоэффективности, культуры, общественных связей. Цинциннати - один из наших самых первых партнеров, поэтому неудивительно, что между нами сложились очень крепкие и плодотворные взаимоотношения», - отметила Алина Филимонова.



На спортплощадках парка также прошли открытые тренировки и мастер-классы по бейсболу, софтболу и американскому футболу.



А вечером американский оперный певец Бен Фландерс дал совместный концерт с симфоническим оркестром «Lords of the Sound». Он спел несколько песен, в том числе и «Ніч яка місячна» на украинском языке.



Как сообщила Алина Филимонова, 15-16 октября харьковчане с ответным визитом посетят Цинциннати, где пройдут Дни Харькова.