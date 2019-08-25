Главная Новости Общество В парке Горького отметили 30-летие побратимских отношений с Цинциннати (ФОТО)
25.08.2019  17:43   

В парке Горького отметили 30-летие побратимских отношений с Цинциннати (ФОТО)

30-летие побратимских отношений между Харьковом и Цинциннати (США) отметили 24 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.


// city.kharkov.ua

Возле Развлекательного центра открылась выставка, посвященная городам-побратимам, на которой представлены работы Владимира Бысова и Геннадия Маслова - виды Цинциннати с высоты птичьего полета, архитектура американского города и его жители.

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова, 30 лет назад был подписан договор о сотрудничестве между Харьковом и Цинциннати.

«Мы реализуем множество совместных проектов, в частности, в сферах  энергоэффективности, культуры, общественных связей. Цинциннати - один из наших самых первых партнеров, поэтому неудивительно, что между нами сложились очень крепкие и плодотворные взаимоотношения», - отметила Алина Филимонова.

На спортплощадках парка также прошли открытые тренировки и мастер-классы по бейсболу, софтболу и американскому  футболу.

А вечером американский оперный певец Бен Фландерс дал совместный концерт с симфоническим оркестром «Lords of the Sound». Он спел несколько песен, в том числе и «Ніч яка місячна» на украинском языке.

Как сообщила Алина Филимонова, 15-16 октября харьковчане с ответным визитом посетят Цинциннати, где пройдут Дни Харькова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парк горького, харьков, побратимы, цинциннати, выставка, концерт, день харькова
 
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