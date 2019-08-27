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27.08.2019  09:00   

Ярмарка старых вещей пройдет в Харькове

Принцип ярмарки: отдай то, что тебе не нужно, и возьми то, в чем нуждаешься.


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8 сентября, с 12:00 до 17:00 в Молодежном парке пройдет осенний фримаркет.

Некоммерческая ярмарка «Фримаркет‹ проходит в Харькове ежегодно. «В условиях глобального потребительства и вечного оборота вещей, где бесконечная эксплуатация как природных ресурсов, так и человеческих, приводит наш мир к социальному краху, мы, вольные энтузиасты, проводим акцию-солидарности и взаимопомощи, поучаствовать в которой может каждый», – говорят организаторы.

Одежда, которую вы несете на фримаркет, должна быть в хорошем состоянии и источать приятный аромат свежести. Обувь должна быть не стоптанная, с рабочей молнией, без дыр, с набойками, со стельками и шнурками. И конечно чистая, как внутри, так и снаружи. Кроме того, можно приносить книги, диски, электронику, бижутерию, сумки и т.д.

 

Тэги:  фримаркет, ярмарка, харьков
 
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