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27.08.2019  10:36   

В Харькове финал чемпионата мира по «Dota 2» посмотрели более 400 горожан

Более 400 харьковских фанатов игры «Dota 2» собрались 25 августа в кинотеатре «Киев», где проходила трансляция финала чемпионата мира по этой киберспортивной дисциплине.


// city.kharkov.ua

Гости мероприятия приняли участие в викторинах, розыгрышах, а также косплей-шоу.

«Мы будем расширять это движение, так как видим, что спрос на подобные мероприятия очень высок. Также у нас в планах - создание совместно с нашими друзьями из Одессы единой платформы, которая объединит фанатов киберспорта как Харькова, так и всей Украины», - подчеркнула начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Напомним, 25 августа в Шанхае (Китай) завершился финал чемпионата мира по «Dota 2» «The International 2019». Победителем соревнований стала европейская команда «OG», которая в финале со счетом 3:1 обыграла команду «Team Liquid». Всего в турнире участвовали 18 лучших команд мира.

Организатор мероприятия - управление инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с представителями команды «SkillTeam» из Одессы при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  dota 2, трансляция, харьков
 
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