В Харькове финал чемпионата мира по «Dota 2» посмотрели более 400 горожан

Более 400 харьковских фанатов игры «Dota 2» собрались 25 августа в кинотеатре «Киев», где проходила трансляция финала чемпионата мира по этой киберспортивной дисциплине.
Гости мероприятия приняли участие в викторинах, розыгрышах, а также косплей-шоу.
«Мы будем расширять это движение, так как видим, что спрос на подобные мероприятия очень высок. Также у нас в планах - создание совместно с нашими друзьями из Одессы единой платформы, которая объединит фанатов киберспорта как Харькова, так и всей Украины», - подчеркнула начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.
Напомним, 25 августа в Шанхае (Китай) завершился финал чемпионата мира по «Dota 2» «The International 2019». Победителем соревнований стала европейская команда «OG», которая в финале со счетом 3:1 обыграла команду «Team Liquid». Всего в турнире участвовали 18 лучших команд мира.
Организатор мероприятия - управление инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета совместно с представителями команды «SkillTeam» из Одессы при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: