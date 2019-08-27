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27.08.2019  16:31   

Центр занятости отмечает юбилей Днем открытых дверей

28 августа в 10:00 в Харьковском городском центре занятости состоится День открытых дверей по случаю празднования 10-й годовщины его открытия.


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Посетителям предложат побывать на выставке от ведущих работодателей и учебных заведений. Харькова, а также принять участие в полезных тренингах и необычных мастер-классах.

У программе празднования 10-й годовщины открытия Харьковского городского центра занятости:

– создание стрим-ролика «Мои профессиональные мечты» в Студии дистанционных коммуникаций с участием детей и родителей с Общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА»;

– тренинг «Ораторское искусство» известного спикера Дмитрия Ляховецкого в инклюзивных коворкинга;

– презентация Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости (сферы металлообработки и строительства);

– мастер-классы по парикмахерскому искусству для школьников и безработных; воркшоп «Лаборатория экспериментов» от Национального фармацевтического университета.

К участию в мероприятии приглашаются безработные, школьная молодежь, представители учебных заведений, социальные партнеры и работодатели.

Адрес: ул. Шевченко, 137А (станция метро «Киевская»).

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  день открытых дверей, центр занятости, харьков
 
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