27.08.2019 16:31

Центр занятости отмечает юбилей Днем открытых дверей

28 августа в 10:00 в Харьковском городском центре занятости состоится День открытых дверей по случаю празднования 10-й годовщины его открытия.



// Facebook

Посетителям предложат побывать на выставке от ведущих работодателей и учебных заведений. Харькова, а также принять участие в полезных тренингах и необычных мастер-классах.



У программе празднования 10-й годовщины открытия Харьковского городского центра занятости:



– создание стрим-ролика «Мои профессиональные мечты» в Студии дистанционных коммуникаций с участием детей и родителей с Общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА»;



– тренинг «Ораторское искусство» известного спикера Дмитрия Ляховецкого в инклюзивных коворкинга;



– презентация Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости (сферы металлообработки и строительства);



– мастер-классы по парикмахерскому искусству для школьников и безработных; воркшоп «Лаборатория экспериментов» от Национального фармацевтического университета.



К участию в мероприятии приглашаются безработные, школьная молодежь, представители учебных заведений, социальные партнеры и работодатели.



Адрес: ул. Шевченко, 137А (станция метро «Киевская»).