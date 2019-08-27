На ХТЗ нарисовали информационное граффити о животных

Граффити о стерилизации животных нарисовали во дворе по ул. Библика, 1а.
Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», бумажные листовки люди часто выбрасывают, даже не читая, а маленький плакат не привлекает особого внимания. Поэтому было решено нарисовать граффити.
«Сейчас видим, что сложно пройти мимо большого рисунка - люди останавливаются, обсуждают. До этого многие никогда не задумывались, зачем нужно стерилизовать домашнего питомца. Значит, в подобного рода познавательных рисунках действительно есть потребность», - отметили в приюте.
Напомним, что в этом же дворе на ул. Библика установили первый дом для бездомных кошек и автоматы для выдачи корма.
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