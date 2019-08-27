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27.08.2019  18:20   

На ХТЗ нарисовали информационное граффити о животных

Граффити о стерилизации животных нарисовали во дворе по ул. Библика, 1а.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», бумажные листовки люди часто выбрасывают, даже не читая, а маленький плакат не привлекает особого внимания. Поэтому было решено нарисовать граффити. 

«Сейчас видим, что сложно пройти мимо большого рисунка - люди останавливаются, обсуждают. До этого многие никогда не задумывались, зачем нужно стерилизовать домашнего питомца. Значит, в подобного рода познавательных рисунках действительно есть потребность», - отметили в приюте. 

Напомним, что в этом же дворе на ул. Библика установили первый дом для бездомных кошек и автоматы для выдачи корма. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  графити, животные, харьков, информация
 
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