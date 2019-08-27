27.08.2019 19:46

В Киевском районе отпраздновали День города (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города и 76-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошло 23 августа на Северной Салтовке по ул. Гвардейцев Широнинцев, 102а.



://city.kharkov.ua

В празднике приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, ветераны и местные жители.



Перед гостями с танцевальными и музыкальными номерами выступили детские коллективы и артисты района, а также финалисты конкурса «Україна має талант» - коллектив «Strong People».



Желающие смогли поучаствовать в викторинах, лотереях, где разыгрывались билеты в Дельфинарий и Харьковскую филармонию.



Гостей праздника угощали полевой кашей, а вечером все желающие смогли посмотреть фильм под открытым небом.