В Киевском районе отпраздновали День города (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города и 76-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошло 23 августа на Северной Салтовке по ул. Гвардейцев Широнинцев, 102а.
В празднике приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, ветераны и местные жители.
Перед гостями с танцевальными и музыкальными номерами выступили детские коллективы и артисты района, а также финалисты конкурса «Україна має талант» - коллектив «Strong People».
Желающие смогли поучаствовать в викторинах, лотереях, где разыгрывались билеты в Дельфинарий и Харьковскую филармонию.
Гостей праздника угощали полевой кашей, а вечером все желающие смогли посмотреть фильм под открытым небом.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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