Главная Новости Общество В Киевском районе отпраздновали День города (ФОТО)
27.08.2019  19:46   

В Киевском районе отпраздновали День города (ФОТО)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города и 76-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошло 23 августа на Северной Салтовке по ул. Гвардейцев Широнинцев, 102а.


://city.kharkov.ua

В празднике приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, ветераны и местные жители.

Перед гостями с танцевальными и музыкальными номерами выступили детские коллективы и артисты района, а также финалисты конкурса «Україна має талант» - коллектив «Strong People». 

Желающие смогли поучаствовать в викторинах, лотереях, где разыгрывались билеты в Дельфинарий и Харьковскую филармонию. 

Гостей праздника угощали полевой кашей, а вечером все желающие смогли посмотреть фильм под открытым небом.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  праздник, город, харьков, киевский, освобождение, нацистских
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.08 День в истории Спожинки: события 28 августа 27.08 День в истории День последнего сватовства: события 27 августа 26.08 Общество Как праздновали День рождения парка Горького (ФОТО)  
 
 

Видео

В саду Шевченко появилась репродукция турецкой мозаики
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 