28.08.2019 13:25

В преддверии большого церковного праздника сиделецы «Качановской исправительной колонии (№54)» приняли водное крещение

27 августа - конец успенского поста и главным событием этого дня стало проведение ритуала водного крещения девяти осужденных учреждения.



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Ритуал водного крещения является одним из основополагающих ритуалов христианства, символизирующий вступление в завет с Христом и новое рождение. В ходе мероприятия было обеспечено общественный порядок и личную безопасность представителям религиозной конфессии, которые посещали учреждение.