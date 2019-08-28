В преддверии большого церковного праздника сиделецы «Качановской исправительной колонии (№54)» приняли водное крещение

27 августа - конец успенского поста и главным событием этого дня стало проведение ритуала водного крещения девяти осужденных учреждения.
Ритуал водного крещения является одним из основополагающих ритуалов христианства, символизирующий вступление в завет с Христом и новое рождение. В ходе мероприятия было обеспечено общественный порядок и личную безопасность представителям религиозной конфессии, которые посещали учреждение.
Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, что одним из главных факторов исправления и ресоциализации является привлечение к нравственному воспитанию осужденных представителей религиозных и общественных организаций.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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