Главная Новости Общество В преддверии большого церковного праздника сиделецы «Качановской исправительной колонии (№54)» приняли водное крещение
28.08.2019  13:25   

В преддверии большого церковного праздника сиделецы «Качановской исправительной колонии (№54)» приняли водное крещение

27 августа - конец успенского поста и главным событием этого дня стало проведение ритуала водного крещения девяти осужденных учреждения.


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Ритуал водного крещения является одним из основополагающих ритуалов христианства, символизирующий вступление в завет с Христом и новое рождение. В ходе мероприятия было обеспечено общественный порядок и личную безопасность представителям религиозной конфессии, которые посещали учреждение.

Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, что одним из главных факторов исправления и ресоциализации является привлечение к нравственному воспитанию осужденных представителей религиозных и общественных организаций. 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  успение, богородица, харьков, колония, крещение
 
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