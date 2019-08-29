29.08.2019 12:41

В городе установят мемориальные доски известным харьковчанам

Мемориальные доски пяти выдающимся харьковчанам планируется установить на фасадах зданий и учреждений в Харькове.



//city.kharkov.ua

Такое решение сегодня, 28 августа, было утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.

Так, в Харькове увековечат память известной гимнастки Марии Гороховской, которая стала первой в истории Олимпийских игр абсолютной чемпионкой в личном первенстве, а также обладательницей сразу семи наград, завоеванных женщиной в рамках одной Олимпиады. Табличку установят на фасаде здания по ул. Алчевских, 43, где ранее находился спортклуб «Строитель».

На ул. Свободы, 8 появится мемориальная доска Почетному гражданину города Харькова и Харьковской области Юрию Шрамко. Ее установят на доме, где он жил с 2001 по 2009 годы.

Также в городе увековечат память академика Алексея Соколовского, который с 1924 по 1959 годы был ректором Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева. Памятную табличку установят на фасаде здания Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского» (ул. Чайковская, 4).

Еще одну памятную доску в честь известного хирурга Николая Володося разместят по пр. Науки, 64.

Кроме того, памятный знак харьковскому общественному деятелю и меценату конца 19 века Максимилиану Гельфериху установят на здании по ул. Максимилиановской, 14.