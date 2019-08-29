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29.08.2019  12:41   

В городе установят мемориальные доски известным харьковчанам

Мемориальные доски пяти выдающимся харьковчанам планируется установить на фасадах зданий и учреждений в Харькове.


//city.kharkov.ua
Такое решение сегодня, 28 августа, было утверждено на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета. 
 
Так, в Харькове увековечат память известной гимнастки Марии Гороховской, которая стала первой в истории Олимпийских игр абсолютной чемпионкой в личном первенстве, а также обладательницей сразу семи наград, завоеванных женщиной в рамках одной Олимпиады. Табличку установят на фасаде здания по ул. Алчевских, 43, где ранее находился спортклуб «Строитель».
 
На ул. Свободы, 8 появится мемориальная доска Почетному гражданину города Харькова и Харьковской области Юрию Шрамко. Ее установят на доме, где он жил с 2001 по 2009 годы.
 
Также в городе увековечат память академика Алексея Соколовского, который с 1924 по 1959 годы был ректором Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева. Памятную табличку установят на фасаде здания Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского» (ул. Чайковская, 4).
 
Еще одну памятную доску в честь известного хирурга Николая Володося разместят по пр. Науки, 64. 
 
Кроме того, памятный знак харьковскому общественному деятелю и меценату конца 19 века Максимилиану Гельфериху установят на здании по ул. Максимилиановской, 14.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальные доски, память, харьков
 
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