29.08.2019 11:55

Хочу и могу: в Харькове пройдет фестиваль для поколения 55+

Образовательно-досуговый фестиваль для людей старшего поколения «Хочу и могу» пройдет 1 сентября на Арт-заводе «Механика. Иная Земля» (ул. Плехановская, 126).



// Facebook

Участники мероприятия смогут посетить образовательные и творческие мастер-классы, поиграть на барабанах, пострелять в тире, познакомиться с работой 3D-принтера, позаниматься скандинавской ходьбой, балетом, зумбой, йогой, гимнастикой и потанцевать на дискотеке. Также в рамках мероприятия состоится фотовыставка «Прошлое и сейчас», будет организована акция по обмену книгами (буккроссинг).

«Если вам больше 55-ти, то именно для вас команда проекта «Территория поколений» подготовила разнообразную и насыщенную программу. Вас и ваших родных ждет особая атмосфера, где можно быть собой, пробовать новое и вдохновляться на активную и насыщенную жизнь. Это место, где разным поколениям интересно вместе. Где можно мечтать, узнавать новое и знакомиться с людьми из Харькова, Сум, Полтавы и Харьковской области», - отметили организаторы.



Время проведния - с 11:00 до 17:00. Локация - «Движ-Маш». С более подробной информацией можно ознакомиться на странице мероприятия в «Facebook».



Для людей старше 55 лет вход - бесплатный (предварительно необходимо записаться, позвонив по тел.: (097) 294-54-82 (Viber/Whatsapp). Люди, которые придут с родственником или друзьями старше 55 лет, также смогут войти бесплатно.