Главная Новости Общество Известный украинский диджей выступит на крыше Госпрома
29.08.2019  12:30   

Известный украинский диджей выступит на крыше Госпрома

Харьковчан приглашают присоединиться к трансляции выступления DJ Mawrik на телебашне Госпрома, которая состоится сегодня, 29 августа, в сети «Facebook».


// city.kharkov.ua

Мероприятие состоится в рамках проекта «Vodafone 4G DJ STREAM». По словам организаторов, на базе 4G-покрытия им удалось создать прямые трансляции выступлений украинских диджеев из интересных мест Харькова и предоставить всем желающим возможность одновременно насладиться музыкой и красивым видом.

DJ Mawrick является автором и менеджером этого проекта. Он будет играть на высоте 108 м и в ходе трансляции зрители смогут увидеть, как выглядит Харьков с телебашни Госпрома.

Онлайн-трансляцию выступления можно будет посмотреть с 19:00 до 20:30 на странице «Vodafone Ukraine» в «Facebook» или на странице управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, диджей, харьков, госпром
 
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