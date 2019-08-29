Известный украинский диджей выступит на крыше Госпрома

Харьковчан приглашают присоединиться к трансляции выступления DJ Mawrik на телебашне Госпрома, которая состоится сегодня, 29 августа, в сети «Facebook».
Мероприятие состоится в рамках проекта «Vodafone 4G DJ STREAM». По словам организаторов, на базе 4G-покрытия им удалось создать прямые трансляции выступлений украинских диджеев из интересных мест Харькова и предоставить всем желающим возможность одновременно насладиться музыкой и красивым видом.
DJ Mawrick является автором и менеджером этого проекта. Он будет играть на высоте 108 м и в ходе трансляции зрители смогут увидеть, как выглядит Харьков с телебашни Госпрома.
Онлайн-трансляцию выступления можно будет посмотреть с 19:00 до 20:30 на странице «Vodafone Ukraine» в «Facebook» или на странице управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
влажн.:
давл.:
ветер: