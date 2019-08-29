29.08.2019 12:30

Известный украинский диджей выступит на крыше Госпрома

Харьковчан приглашают присоединиться к трансляции выступления DJ Mawrik на телебашне Госпрома, которая состоится сегодня, 29 августа, в сети «Facebook».



// city.kharkov.ua

Мероприятие состоится в рамках проекта «Vodafone 4G DJ STREAM». По словам организаторов, на базе 4G-покрытия им удалось создать прямые трансляции выступлений украинских диджеев из интересных мест Харькова и предоставить всем желающим возможность одновременно насладиться музыкой и красивым видом.

DJ Mawrick является автором и менеджером этого проекта. Он будет играть на высоте 108 м и в ходе трансляции зрители смогут увидеть, как выглядит Харьков с телебашни Госпрома.



Онлайн-трансляцию выступления можно будет посмотреть с 19:00 до 20:30 на странице «Vodafone Ukraine» в «Facebook» или на странице управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.