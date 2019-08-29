29.08.2019 15:12

В Харьковском горсовете наградили предпринимателей (ФОТО)

Прием, посвященный Дню предпринимателя, прошел сегодня, 29 августа, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

С профессиональным праздником присутствующих поздравила директор Департамента предпринимательства и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

«Профессию предпринимателя выбирают сильные, мудрые, энергичные и талантливые люди. Вести собственное дело - большой риск, большая ответственность, и вы ее приняли. Вы наполняете бюджет города, создаете новые рабочие места, повышаете конкурентную способность отечественной продукции на мировых рынках. Благодаря вашему профессионализму строятся основы успешной экономики не только нашего города, но и всей страны. Надеюсь, что мы и дальше будем поддерживать добрые, партнерские отношения, которые были основаны на принципах взаимного уважения и понимания. Для вас работает городская программа поддержки развития предпринимательства, наш вебпортал, электронные сервисы. Думаю, совместными усилиями мы добьемся еще больших результатов для экономического процветания нашего города», - отметила Виктория Китайгородская.

Директор департамента вручила предпринимателям Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и Почетные грамоты Департамента предпринимательства и потребительского рынка. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Также предпринимателей поздравил ректор Харьковского государственного университета питания и торговли, Почетный гражданин города Харькова Александр Черевко. Он отметил, что приемы по случаю профессиональных праздников - хорошая традиция городской власти.

«Харьков всегда был предпринимательским городом и славился своими ярмарками, крупными предприятиями. Но на малом и среднем бизнесе также базируется государственное устройство, потому что значительная часть бюджета города и государства формируется предпринимателями - вами. Спасибо за ваш труд», - сказал Александр Черевко.

Также к награжденным обратились представители Государственной фискальной службы Украины, Союза предпринимателей Харьковской области. На приеме для всех гостей выступили артисты.

Отметим, что День предпринимателя отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье сентября.

Справка. По данным Главного управления ДФС в Харьковской области, по состоянию на 1 января 2019 года в Харькове предпринимательскую деятельность ведут 110 тыс. физических лиц-предпринимателей. Наибольшее количество предприятий малого и среднего бизнеса сосредоточено в сферах оптовой и розничной торговли, услуг и промышленности.