Главная Новости Общество В Харькове почтили память защитников Украины (ФОТО)
29.08.2019  16:19   

В Харькове почтили память защитников Украины (ФОТО)

Мероприятие по случаю Дня памяти защитников Украины состоялось сегодня, 29 августа, возле памятника Тарасу Шевченко.


//city.kharkov.ua
В нем приняли участие представители городской и областной власти, военные, общественность и духовенство. Харьковчане почтили память погибших минутой молчания под песню «Плине кача» и возложили цветы к памятнику Кобзарю. 
 
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.
 
Об этом он сообщил во время празднования Дня Независимости.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день памяти защитников украины, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Льготные карточки на проезд "E-ticket" получат пенсионеры и ветераны труда
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 