29.08.2019 16:19

В Харькове почтили память защитников Украины (ФОТО)

Мероприятие по случаю Дня памяти защитников Украины состоялось сегодня, 29 августа, возле памятника Тарасу Шевченко.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие представители городской и областной власти, военные, общественность и духовенство. Харьковчане почтили память погибших минутой молчания под песню «Плине кача» и возложили цветы к памятнику Кобзарю.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Об этом он сообщил во время празднования Дня Независимости.