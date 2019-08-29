Выступление диджея на крыше Госпрома переносится

Трансляция выступления DJ Mawrik на телебашне Госпрома, которая планировалась на сегодня, переносится на пятницу, 30 августа.
Как сообщили в компании «Водафон Украина», это связано с траурными мероприятиями по случаю Дня памяти защитников Украины, который 29 августа отмечается в стране.
Подробнее о запланированном выступлении можно узнать здесь.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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