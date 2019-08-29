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29.08.2019  17:31   

Выступление диджея на крыше Госпрома переносится

Трансляция выступления DJ Mawrik на телебашне Госпрома, которая планировалась на сегодня, переносится на пятницу, 30 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в компании «Водафон Украина», это связано с траурными мероприятиями по случаю Дня памяти защитников Украины, который 29 августа отмечается в стране.

Подробнее о запланированном выступлении можно узнать здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, диджей, харьков
 
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