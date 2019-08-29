29.08.2019 17:31

Выступление диджея на крыше Госпрома переносится

Трансляция выступления DJ Mawrik на телебашне Госпрома, которая планировалась на сегодня, переносится на пятницу, 30 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в компании «Водафон Украина», это связано с траурными мероприятиями по случаю Дня памяти защитников Украины, который 29 августа отмечается в стране.

Подробнее о запланированном выступлении можно узнать здесь.