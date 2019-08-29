29.08.2019 18:21

Трудные подростки сошлись в финале кубка по спортивному ориентированию (ФОТО)

Мероприятие организовал отдел ювенальной превенции совместно со спортивным обществом «Динамо» и другими партнерами.



hk.npu.gov.ua

Участниками финальных соревнований стали победители первого и второго отборочных туров по спортивному ориентированию, которые проводились в июне и июле текущего года. Всего 10 команд из числа 30 человек в возрасте от 12 до 17 лет из Балаклейского, Змиевского, Валковского, Коломакского и Харьковского (город Люботин) районов области и Индустриального, Немышлянская, Новобаварского, Основянского и Холодногорского районов Харькова. Это дети, в основном, из неблагополучных и неполных семей, сироты, и даже те, которые уже имели проблемы с законом.

Перед началом соревнований к участникам с приветственным словом обратились начальник отдела ювенальной превенции Андрей Хоменко, заместитель председателя ХОО ФСО «Динамо» Василий Гурьев, проректор ХНУВД Анатолий Клочко и начальница отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции Харьковской области Марина Кульбачная.

Андрей Хоменко пожелал детям с достоинством дойти до финальной части мероприятия и занять почетное место, а также получить максимум удовольствия от соревнований.

После этого для детей выступили барабанщицы Харьковского национального университета внутренних дел, а сотрудники Управления полиции охраны продемонстрировали действия при задержании злоумышленника.

Спортивное ориентирование состояла в скорейшем преодолении местности бегом в лесу. Все 10 групп стартовали по очереди, каждая команда получила карту с отображением местности, местами старта и финиша, контрольных пунктов (на которых в установленном порядке имеет отметиться).

По завершению соревнований состоялись показательные выступления работников кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка полиции.

Победители получили от ХОО ФСО «Динамо» дипломы, медали и ценные подарки. Первое и второе место заняли команды Коломакского района, третье место заняла команда Индустриального района Харькова.

В конце мероприятия военнослужащие Нацгвардии Украины угостили всех желающих вкусной полевой кашей, а работники ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области организовали для участников соревнований посещения Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.