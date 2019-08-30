30.08.2019 13:41

В харьковской колонии почтили память жертв Иловайска (ФОТО)

29 августа 2019 в Харьковской исправительной колонии №43 провели мероприятия памяти жертв Иловайской трагедии.



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В этот день для осужденных были проведены лекционные занятия, в ходе которых напомнили о трагических события августа 2014 года, а также рассказали о героических поступках украинских военнослужащих, которые отстаивали суверенитет государства.

Также к проведению мероприятий был приглашен священнослужитель православной церкви отец Константин, отслужил панихиду по погибшим, к которой могли присоединиться все желающие.

Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков - наша обязанность уважать тех героев, благодаря достоинства и самопожертвованию которых мы сейчас живем в свободной независимой стране.