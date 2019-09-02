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02.09.2019  15:35   

Харьковчанам расскажут о выдающихся фотографах 19 века

5 сентября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция на тему: «Фотография в XIX столетии от технологии к искусству. Часть 2 ».


// cultura.kh.ua

Фотография - первый вид искусства, который появился в результате технического прогресса и благодаря успехам в области физики, химии и оптики.

Она использовала для своего развития приемы традиционных видов искусства и в то же время осваивала новые методы, появлялись вместе с развитием технологий.

Лектор Харина Юлия.расскажет о становлении фотографии как вида искусства. Слушатели познакомятся с работами выдающихся фотографов второй половины 19 века, а также смогут узнать об эволюции жанра посмертной фотографии викторианской Англии.

Начало лекции в 17:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход – свободный.

Тэги:  лекция, харьков
 
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