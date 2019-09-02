02.09.2019 16:41

В Слободском районе прошел праздник первого звонка

Праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года, прошли сегодня, 2 сентября, в школах Слободского района.



//city.kharkov.ua

Первый звонок прозвучал для более 1800 первоклассников района. С Днем знаний детей поздравили представители Администрации Слободского района, представители общественности, ветеранских организаций, депутаты.

Заместитель председателя районной администрации Денис Дорожкин посетил гимназию №83. Он поблагодарил учителей и пожелал удачи старшеклассникам.

«Знаю, с каким волнением вы все пришли на этот праздник. Спасибо учителям. Ваша роль в жизни каждого ученика - огромная. Вы учите детей не только математике или химии, но и искусству жить. Здоровья вам и новых творческих успехов. Дорогие выпускники! Желаю вам счастья, мирного неба над головой, удачи во всех начинаниях. Не бойтесь трудностей - они помогут вам воспитать твердость характера. С праздником, дорогие школьники, учителя и родители!» - сказал Денис Дорожкин.

Также праздничная линейка прошла в Харьковском высшем профессиональном училище №6. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Слободской администрации Светлана Лещенко, представители заводов «Свет шахтера», «Турбоатом», завода им. Малышева.

Светлана Лещенко пожелала ученикам интересного учебного года. «Искренне поздравляю с Днем знаний - настоящим всенародным праздником мудрости, доброты и человечности. Этот день особенно торжественный и волнующий, ведь именно с него начинается интересный и одновременно нелегкий путь к свершениям, самостоятельной жизни. Желаю всем ученикам покорить новые вершины, встретить добрых и надежных друзей и достичь заветной цели», - сказала Светлана Лещенко.

Также по случаю начала нового учебного года в Харьковском техническом лицее №173 прошло квест-путешествие «Украина объединяет детей».

Напомним, что сегодня в школы Харькова пошли 14 тыс. первоклассников, всего в новом учебном году будут учиться 131 тыс. детей.