02.09.2019 17:18

Общественный бюджет-2020: конкурс проектов стартовал

Стартовал набор проектов на Общественный бюджет города Харькова 2020 года.



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Об этом сегодня, 2 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента бюджета и финансов Анна Кухарева.

По ее словам, в этом году был введен ряд инноваций в процессах подачи и голосования за проекты. Так, прием заявок жителей города для реализации в рамках Общественного бюджета будет проходить с 1 по 30 сентября, экспертиза проектов - с 1 по 31 октября, голосование за проекты - с 1 по 30 ноября, определение проектов-победителей - до 10 декабря. Реализация проектов запланирована на 2020-й год.

«Общий объем Общественного бюджета-2020 запланирован в сумме 50 млн грн, при этом минимальный объем финансирования проекта составляет 50 тыс. грн, максимальный - 1,5 млн грн», - сообщила Анна Кухарева.

На конкурс можно подавать проекты, направленные на:

1) повышение энергоэффективности объектов коммунальной собственности;

2) популяризацию и развитие культуры обращения с отходами, другие экологические инициативы;

3) развитие молодежной, детской и спортивной инфраструктуры города;

4) цифровую трансформацию Харькова и повышение цифровой грамотности населения;

5) популяризацию здорового образа жизни и борьбу с наркозависимостью;

6) развитие транспортной инфраструктуры города;

7) проведение фестивалей креативных имиджевых направлений современного искусства, культуры, развитие туризма, а также стартапы.

Представитель коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» Андрей Кирик акцентировал внимание на том, что проекты не должны дублировать городские программы.

Также, по его словам, в этом году было введено минимальное количество голосов поддержки (300 голосов), необходимых, чтобы заявку включили в перечень проектов, из которых выберут победителей. Дополнительно были отменены некоторые рейтинги для проектов физических лиц и общественных организаций и предусмотрена возможность голосования для внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавших свое место проживания на территории Харькова.

Любой харьковчанин и общественная организация города Харькова может подать свою инициативу для реализации в 2020 году. Для этого нужно заполнить форму проекта на интернет-платформе «Портал харьковчанина» или подать проект лично по адресу: пл. Конституции, 7, 5-й этаж, каб. 90 (приемная Департамента бюджета и финансов).

Руководитель коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» Михаил Лазарев подчеркнул, что Общественный бюджет позволяет харьковчанам непосредственно присоединиться к развитию родного города.

«Это очень интересный процесс, когда горожане ощущают свою причастность к позитивным изменениям в городе, когда к ним в руки попадает реальный финансовый инструмент для воплощения в жизнь своих идей. И сами же харьковчане потом решают, какой проект должен быть реализован. Уверен, что в этом году новые идеи будут актуальными для Харькова», - отметил Михаил Лазарев.

Напомним, что в рамках Общественного бюджета города Харькова в 2019 году были отобраны 80 проектов, которые переданы для реализации исполнительными органами Харьковского городского совета.