02.09.2019 17:02

В Харькове пройдет встреча с творческой группой фильма «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс»

3 сентября в 18.45 в кинотеатре «8 с половиной» (ул. Донец-Захаржевского, 6/8) состоится встреча с творческой группой фильма «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс».



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Представить фильм-посвящение приедут бойцы батальона «Донбасс», которые принимали участие в создании фильма, в частности играли роли самих себя: Игорь Гевко под псевдонимом «Брокер», Виталий Яцык под позывным «Яцык», актриса Анастасия Ренард и актер Геннадий Василенко, режиссер Иван Тимченко, кастинг директор Оксана Маснюк.



В этом году 29 августа в пятый раз прошел День памяти Героев Иловайской битвы. К этой трагической дате в широкий прокат вышел художественный фильм «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс». Этот фильм ветераны добровольческих батальонов посвятили погибшим в Иловайске собратьям.



В основе сценария картины лежит реальная история командира штурмовой группы добровольческого батальона «Донбасс» Тараса Костанчук, который вместе со своим собратом попал в окружение во время уличных боев. В фильме также говорится о погибших в Иловайске реальных героях – бойцах под позывными «Шульц», «Скиф», «Франко», «Самолет» и «Карат». Кроме того, в картине масштабно показана сцена выхода бойцов через так называемый «зеленый коридор».



Военная драма режиссера Ивана Тимченко – это история о войне и мире, военных и гражданских, защитниках Украины и российской агрессии. Интересно, что именно по инициативе режиссера, Тарас Костанчук сыграл в фильме роль самого себя. Кроме «Бишута», в съемках картины приняли участие ветераны добровольческих батальонов, прошедшие сквозь Иловайский котел.



