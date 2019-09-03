На Москалевке появится мурал Исаака Дунаевского

Новая настенная картина появится на торце дома по улице Москалевской, 36.
Об этом очевидцы сообщили в соцсетях и выложили фото будущего мурала.
Напомним, ко дню города в саду Шевченко появились скульпруты известных харьковчан – в том числе композиция Исаака Дунаевского и Клавдии Шульженко.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: