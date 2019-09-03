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03.09.2019  08:36   

На Москалевке появится мурал Исаака Дунаевского

Новая настенная картина появится на торце дома по улице Москалевской, 36.


// Facebook

Об этом очевидцы сообщили в соцсетях и выложили фото будущего мурала.

Напомним, ко дню города в саду Шевченко появились скульпруты известных харьковчан – в том числе композиция Исаака Дунаевского и Клавдии Шульженко.

Тэги:  мурал, харьков
 
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