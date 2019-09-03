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03.09.2019  09:32   

Умер директор гимназии «Очаг»

НА 62-м году жизни в Харькове умер директор частной гимназии «Очаг» Евгений Медреш.


// Facebook

Об этом сообщили его коллеги в соцсетях.

«Последний раз виделись в конце мая, на крыльце созданной им гимназии Очаг, ставшей на многие годы нашим общим домом. Женя был полон планов и новых идей. И вот так внезапно ушёл - в первый день нового учебного года. Для нас, кто с ним работал, знал его близко, ушла целая эпоха, связанная с этим светлым, тёплым, харизматичным человеком, который умел по-настоящему вдохновлять людей и создавать вокруг себя ауру добра.
Осталась созданная им школа, множество выпускников по всему свету, написанные им книги, коллеги и ученики, его родные и близкие люди...
Не знаю, как мы будем начинать учебный год без Жени...», - написал учитель истории гимназии «Очаг» Игорь Соломадин.

Евгению Медрешу был 61 год. В 1992 году он основал гимназию «Очаг» и 27 лет был бессменным директором учебного заведения. Среди выпускников гимназии - ученые, общественные деятели, режиссеры, актеры, бизнесмены, программисты, юристы, учителя.

Медреш являлся автором тренинговых и обучающих программ в сфере образования, психологического консультирования, личностного, организационного развития. Автор лекций, книг и публикаций.

 

Тэги:  некролог, харьков
 
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