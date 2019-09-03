03.09.2019 16:31

Детский фестиваль «Дитятко» стартует в Харькове

4 сентября в Харькове стартует XI Международный детский медиафестиваль «Дитятко».



//fest.dytiatko.org.ua

В 2019 году оргкомитет получил почти полторы тысячи работ из 98 страны мира. В конкурсную программу фестиваля отобрано 186 работ из 49 стран мира.



Участники и гости фестиваля (более 200 человек из 8 стран) проживать в лагере «Солнечный» в Пятихатках. Мероприятия будут проходить в лагере и в галерее «Сирень», показы - в кинотеатрах сети «Киноленд»

Фестиваль продлится четыре дня, во время которых пройдут конкурсные показы, презентации, творческие встречи, 12 профессиональных мастер-классов, актерский кастинг, сценарный питчинг, бесплатные киносеансы.



4 сентября в 13:00 в галерее «Бузок» пройдет презентация книги Владимира Миславского «Первое десятилетие кинематографической творчества Александра Довженко». Книга вышла при поддержке фестиваля и приурочена к 125-летию со дня рождения великого украинского режиссера.



4 и 5 сентября в 15:00 в галерее «Бузок» пройдут бесплатные мастер-классы.



6 сентября с 15:00 до 18:00 в галерее «Бузок» проведут актерский кастинг для детей в возрасте от 9 до 16 лет. Предварительная запись обязательна.



Завершится фестиваль 7 сентября торжественной церемонией награждения победителей, которая начнется в 15:00 в органном зале Харьковской филармонии.

Более подробно о программах фестиваля смотрите здесь.