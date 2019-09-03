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03.09.2019  18:49   

Осенью харьковские семьи смогут принять участие в интересных конкурсах

Городской социальный проект под лозунгом «Фреш - свежие эмоции для всей семьи!» пройдет в Харькове этой осенью.


//city.kharkov.ua
Проект стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, который проводит Управление инновационного развития и имиджевых проектов городского совета. Как сообщила начальник управления Виктория Грецкая-Миргородская, инициировала фестиваль общественная организация «Будущие гении», которая уже пятый год проводит мероприятия, направленные на поддержку семейных ценностей.
 
«Организаторы фестиваля стремятся сформировать положительный имидж современной семьи, привлечь внимание к уникальным особенностям и традициям, которые объединяют семьи. Формат фестиваля даст харьковчанам возможность обменяться интересным и положительным опытом»,  - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.
 
 В рамках фестиваля пройдут три конкурса:
 
 - «Уникальные семьи Харьковщины», для участия в котором нужно снять видеоролик с рассказом о своей семье (до 90 сек.). Подать онлайн-заявку необходимо до 14 октября. Лучшие видео определят в два этапа: путем онлайн-голосования на «YouTube» и профессиональной оценки жюри;
 
 - «ТОП-10 семей Харьковщины» - конкурс для тех, кто готов рассказать об уникальности своей семьи и поделиться положительным опытом с другими.  Участникам необходимо до 6 октября подать семейные фото и эссе. Победителей определят в таких номинациях: «Популярная семья», «Экологическая семья», «Самая крепкая семья», «Спортивная семья», «Корпоративная семья», «Travel семья», «Удивительная семья»,  «Творческая семья», «Необычайная семья» и «Семья animal friendly»;
 
 - «Семейный клад» - конкурс рисунков,  для участия в котором нужно прислать работы, направленные на популяризацию семейных ценностей. Выставка лучших рисунков пройдет во время заключительного мероприятия фестиваля.
 
Победители конкурсов получат подарки от партнеров фестиваля. Участие в них - бесплатное. Зарегистрироваться и узнать больше об условиях конкурсов можно здесь.  
 
Завершить фестиваль планируется 2 ноября. В этот день во Дворце культуры Национального технического университета «ХПИ» пройдет интерактивное мероприятие «Грандиозный Фреш», цель которого - собрать семьи на одной площадке и провести для них развлекательные и познавательные мероприятия. Для гостей организуют фудкорт, фотозоны, зону для общения с домашними любимцами, проведут семейные конкурсы, ярмарку поделок, мастер-классы для детей и взрослых. Тогда же объявят победителей конкурсов.
 
С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на страницах в соцсетях - Instagram и  Facebook.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  семья, конкурс, харьков
 
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