03.09.2019 18:49

Осенью харьковские семьи смогут принять участие в интересных конкурсах

Городской социальный проект под лозунгом «Фреш - свежие эмоции для всей семьи!» пройдет в Харькове этой осенью.



//city.kharkov.ua

Проект стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, который проводит Управление инновационного развития и имиджевых проектов городского совета. Как сообщила начальник управления Виктория Грецкая-Миргородская, инициировала фестиваль общественная организация «Будущие гении», которая уже пятый год проводит мероприятия, направленные на поддержку семейных ценностей.

«Организаторы фестиваля стремятся сформировать положительный имидж современной семьи, привлечь внимание к уникальным особенностям и традициям, которые объединяют семьи. Формат фестиваля даст харьковчанам возможность обменяться интересным и положительным опытом», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

В рамках фестиваля пройдут три конкурса:

- «Уникальные семьи Харьковщины», для участия в котором нужно снять видеоролик с рассказом о своей семье (до 90 сек.). Подать онлайн-заявку необходимо до 14 октября. Лучшие видео определят в два этапа: путем онлайн-голосования на «YouTube» и профессиональной оценки жюри;

- «ТОП-10 семей Харьковщины» - конкурс для тех, кто готов рассказать об уникальности своей семьи и поделиться положительным опытом с другими. Участникам необходимо до 6 октября подать семейные фото и эссе. Победителей определят в таких номинациях: «Популярная семья», «Экологическая семья», «Самая крепкая семья», «Спортивная семья», «Корпоративная семья», «Travel семья», «Удивительная семья», «Творческая семья», «Необычайная семья» и «Семья animal friendly»;

- «Семейный клад» - конкурс рисунков, для участия в котором нужно прислать работы, направленные на популяризацию семейных ценностей. Выставка лучших рисунков пройдет во время заключительного мероприятия фестиваля.

Победители конкурсов получат подарки от партнеров фестиваля. Участие в них - бесплатное. Зарегистрироваться и узнать больше об условиях конкурсов можно здесь.

Завершить фестиваль планируется 2 ноября. В этот день во Дворце культуры Национального технического университета «ХПИ» пройдет интерактивное мероприятие «Грандиозный Фреш», цель которого - собрать семьи на одной площадке и провести для них развлекательные и познавательные мероприятия. Для гостей организуют фудкорт, фотозоны, зону для общения с домашними любимцами, проведут семейные конкурсы, ярмарку поделок, мастер-классы для детей и взрослых. Тогда же объявят победителей конкурсов.