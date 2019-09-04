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04.09.2019  12:21   

В Харькове состоится Кубок открытия сезона по игре «Что? Где? Когда?»

Кубок открытия сезона по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?» состоится 5 сентября в научном парке «Synergy» (пр. Науки, 14).


://city.kharkov.ua

По словам организаторов, турнир приурочен ко дню рождения игры «Что? Где? Когда?», который отмечается 4 сентября. В этот день в 1975 году вышел в эфир первый выпуск интеллектуальной игры.

Участникам соревнований необходимо будет письменно ответить на 36 вопросов, которые подготовили игроки самой титулованной харьковской команды «От Винта – Братья по фазе». Отметим, они являются трехкратными чемпионами Украины, двукратными обладателями Кубка Украины, а также Олимпийского кубка Украины. Команда 13 раз становилась чемпионом Харьковской области по игре «Что? Где? Когда?».

Регистрация участников - в 18:30.

Организатор турнира - Харьковский городской центр досуга молодежи и Центр интеллектуального творчества «От Винта».

Источник:   ХГС
 Тэги:  кубок, игра, харьков, что где когда, команда, юбилей
 
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