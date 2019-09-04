Традиционный яблочный пленэр AppleіnAir прйдет в Сковородиновке

Мероприятия начнутся в 12:00 6 сентября в Национальном литературно-мемориальном музее Г. С. Сковороды.
В этот день пройдут уроки по созданию натюрморта и мозаичной живописи, мастер-классы по изготовлению сковородинских вареников и росписи глиняных изделий по мотивам басни Г.Сковороды «Две курицы», танцевальный мастер-класс по народным танцам и «Барабанный круг» по игре на этнических музыкальных инструментах и прочее.
По традиции, состоится образовательная программа «Яблоко познания» и развлекательная программа «Котилося ябко».
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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