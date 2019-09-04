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04.09.2019  16:01   

Традиционный яблочный пленэр AppleіnAir прйдет в Сковородиновке

Мероприятия начнутся в 12:00 6 сентября в Национальном литературно-мемориальном музее Г. С. Сковороды.


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«Образ яблони всплывает в произведениях Сковороды очень часто. Это можно объяснить, с одной стороны, тем, что философ любил это дерево, а с другой - пожалуй, не стоит забывать и того обстоятельства, что согласно так называемому «Вергилиевому колесу» яблоня – это дерево, представляющее средний стиль, то есть символизирует мирную жизнь свободных земледельцев. Недаром с этим образом у Сковороды связаны мотивы покоя, рустикального рая и т.д.», - отмечал профессор и сковородовед Леонид Ушкалов.

В этот день пройдут уроки по созданию натюрморта и мозаичной живописи, мастер-классы по изготовлению сковородинских вареников и росписи глиняных изделий по мотивам басни Г.Сковороды «Две курицы», танцевальный мастер-класс по народным танцам и «Барабанный круг» по игре на этнических музыкальных инструментах и прочее.

По традиции, состоится образовательная программа «Яблоко познания» и развлекательная программа «Котилося ябко».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сковородиновка, пленэр, харьков
 
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