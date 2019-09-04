Качановских сиделиц ознакомили с музейными ценностями колонии (ФОТО)

На зарытой экскурсии 4 сентября 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» осужденные женщины посетили музей истории учреждения.
Во время экскурсии осужденных ознакомили с историей создания и развития колонии, с экспонатами и условиям содержания осужденных.
По окончании экскурсии осужденные женщины имели возможность получить ответы на поставленные вопросы.
«Подобные мероприятия проводятся с целью более эффективной реализации программы дифференцированного воздействия на осужденных, развития их социальной активности, социально-полезных интересов, предотвращение морально-психологической деформации личности осужденных в период отбывания наказания», - начальник учреждения Андрей Явтушенко.
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