04.09.2019 16:45

Качановских сиделиц ознакомили с музейными ценностями колонии (ФОТО)

На зарытой экскурсии 4 сентября 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» осужденные женщины посетили музей истории учреждения.



facebook.com/khadptspress/

Во время экскурсии осужденных ознакомили с историей создания и развития колонии, с экспонатами и условиям содержания осужденных.

По окончании экскурсии осужденные женщины имели возможность получить ответы на поставленные вопросы.

«Подобные мероприятия проводятся с целью более эффективной реализации программы дифференцированного воздействия на осужденных, развития их социальной активности, социально-полезных интересов, предотвращение морально-психологической деформации личности осужденных в период отбывания наказания», - начальник учреждения Андрей Явтушенко.