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04.09.2019  19:16   

«Инватакси» выполняет более 300 заявок каждый месяц

Транспортная социальная служба «Инватакси» каждый месяц выполняет 350 заявок на обслуживание инвалидов-колясочников I и II групп.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 4 сентября, на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.
 
Всего за время работы службы было выполнено около 2,7 тыс. заявок от 200 клиентов.
 
Чаще всего заявители пользуются услугами спецтакси, чтобы добраться в медицинские или образовательные учреждения, в административные здания (райадминистрации, суды, банки), на вокзалы и т. п.
 
Напомним, что услуги «Инватакси» обеспечиваются тремя автомобилями, оборудованными гидравлическими подъемниками. Каждый клиент может рассчитывать на шесть бесплатных поездок в месяц.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  инватакси, обслуживание, харьков
 
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