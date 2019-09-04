04.09.2019 19:16

«Инватакси» выполняет более 300 заявок каждый месяц

Транспортная социальная служба «Инватакси» каждый месяц выполняет 350 заявок на обслуживание инвалидов-колясочников I и II групп.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 сентября, на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

Всего за время работы службы было выполнено около 2,7 тыс. заявок от 200 клиентов.

Чаще всего заявители пользуются услугами спецтакси, чтобы добраться в медицинские или образовательные учреждения, в административные здания (райадминистрации, суды, банки), на вокзалы и т. п.

Напомним, что услуги «Инватакси» обеспечиваются тремя автомобилями, оборудованными гидравлическими подъемниками. Каждый клиент может рассчитывать на шесть бесплатных поездок в месяц.