«Инватакси» выполняет более 300 заявок каждый месяц

Транспортная социальная служба «Инватакси» каждый месяц выполняет 350 заявок на обслуживание инвалидов-колясочников I и II групп.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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