04.09.2019 19:32

Региональный центр принял 1,5 миллиона обращений и планирует ввести новые услуги

1,5 миллиона обращений поступило в Региональный центр услуг на пр. Тракторостроителей, 144 за два года работы учреждения.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, Региональный центр - это место, где в едином пространстве по принципу организационного единства, прозрачности и открытости предоставляются 400 видов публичных услуг. Половину всех обращений составляют административные услуги, 30% - социальные и 20% - пенсионные. В центре можно оформить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, зарегистрировать недвижимость и получить различные консультации.

Директор департамента отметила, что для предпринимателей в центре ввели пакет услуг «Быстрый старт», который предусматривает консультации по выбору деятельности, регистрацию бизнеса, взаимодействие с фискальными органами, оформление документов разрешительного характера, электронной цифровой подписи.

Ежедневно Региональный центр посещают около 3 тыс. человек. Всего в центре взаимодействуют 84 органа, а недавно администраторы начали предоставлять услуги на дому. Для этого они получили мобильные кейсы с необходимым оборудованием.

Виктория Китайгородская отметила, что также в центре планируют ввести новые услуги.

«Недавно Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал соглашение с Региональным сервисным центром МВД Украины о предоставлении административных услуг министерства в Региональном центре. Речь идет о выдаче, обмене удостоверений водителя, регистрацию и перерегистрацию транспортных средств», - отметила Виктория Китайгородская.