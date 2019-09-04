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04.09.2019  19:32   

Региональный центр принял 1,5 миллиона обращений и планирует ввести новые услуги

1,5 миллиона обращений поступило в Региональный центр услуг на пр. Тракторостроителей, 144 за два года работы учреждения.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.
 
По ее словам, Региональный центр - это место, где в едином пространстве по принципу организационного единства, прозрачности и открытости предоставляются 400 видов публичных услуг. Половину всех обращений составляют административные услуги, 30% - социальные и 20% - пенсионные. В центре можно оформить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, зарегистрировать недвижимость и получить различные консультации.
 
Директор департамента отметила, что для предпринимателей в центре ввели пакет услуг «Быстрый старт», который предусматривает консультации по выбору деятельности, регистрацию бизнеса, взаимодействие с фискальными органами, оформление документов разрешительного характера,  электронной цифровой подписи.
 
Ежедневно Региональный центр посещают около 3 тыс. человек. Всего в центре взаимодействуют 84 органа, а недавно администраторы начали предоставлять услуги на дому. Для этого они получили мобильные кейсы с необходимым оборудованием. 
 
Виктория Китайгородская отметила, что также в центре планируют ввести новые услуги.
 
«Недавно Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал соглашение с Региональным сервисным центром МВД Украины о предоставлении административных услуг министерства в Региональном центре. Речь идет о выдаче, обмене удостоверений водителя, регистрацию и перерегистрацию транспортных средств», - отметила Виктория Китайгородская.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  региональный центр, новые услуги, харьков
 
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