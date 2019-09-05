Главная Новости Общество В Первой столице пройдет международный юридический форум
05.09.2019  12:19   

В Первой столице пройдет международный юридический форум

Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.


//city.kharkov.ua
Подписание состоялось в библиотечном комплексе вуза. Документ касается взаимодействия сторон в организации и проведении III Харьковского международного юридического форума, который состоится 24-28 сентября. 
 
Как сообщил секретарь организационного комитета форума, проректор по учебной работе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрий Барабаш, мероприятие объединит ведущих экспертов, которые занимаются международным и гуманитарным правом, представителей органов правопорядка, судебной власти и политиков. 
 
«Мы уже получили подтверждение, что в форуме примут участие представители 27 стран. Такой интерес к мероприятию еще раз подтверждает статус Харькова как юридической столицы Украины. Кроме того, мы сотрудничаем с Национальной ассоциацией адвокатов, благодаря которой был сертифицирован ряд мероприятий в рамках форума. Участие в них засчитывается как повышение квалификации для представителей юридических профессий. Что касается самих тем - в рамках форума обсудят острые юридические проблемы современности»,  - отметил Юрий Барабаш.
 
Он поблагодарил мэра Харькова Геннадия Кернеса за содействие и подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с городским советом форум в этом году пройдет на более высоком уровне.
 
В свою очередь начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что Харьков активно развивает направление «Smart City», что невозможно без юридической поддержки. 
 
«Мы начинаем работу по созданию и открытию стартап-центра, где возникает масса вопросов, связанных с патентным и авторским правами, с развитием инноваций. Поэтому наша совместная работа с юридическим университетом, я уверена, будет полезной и плодотворной»,  - сказала Виктория Грецкая-Миргородская. 
 
Отметим, что в рамках международного юридического форума состоятся пять панельных дискуссий, а также тренинги и лектории. На форуме будут обсуждаться вопросы обновления гражданского законодательства, европейской интеграции сквозь призму конституционного права, защиту прав и интересов в бизнесе, кибербезопасность, новшества в сфере диджитализации, инновации в технологиях городской инфраструктуры. Участники обсудят будущее цифровых активов и развитие финансового сектора. Отдельная дискуссия будет посвящена женскому лидерству и женщинам в юридической и других профессиях. Эту панель будет сопровождать выставка работ современных художников и скульпторов.
 
Организаторы форума - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Национальная академия правовых наук Украины, Министерство  образования и науки Украины, Министерство юстиции Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, при поддержке Харьковского городского совета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  международный форум, меморандум, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Общество Харьковчане приняли участие в Международном архитектурном форуме 22.05 Экономика и промышленность Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»: регистрация открыта 23.09 Экономика и промышленность Игорь Райнин: Харьковской форум – сигнал для инвесторов, которые хотят развивать успешный бизнес.
 
 

Видео

Улица Полтавский шлях на ремонте. Покрытие повредили фуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 