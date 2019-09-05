05.09.2019 12:19

В Первой столице пройдет международный юридический форум

Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.



//city.kharkov.ua

Подписание состоялось в библиотечном комплексе вуза. Документ касается взаимодействия сторон в организации и проведении III Харьковского международного юридического форума, который состоится 24-28 сентября.

Как сообщил секретарь организационного комитета форума, проректор по учебной работе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрий Барабаш, мероприятие объединит ведущих экспертов, которые занимаются международным и гуманитарным правом, представителей органов правопорядка, судебной власти и политиков.

«Мы уже получили подтверждение, что в форуме примут участие представители 27 стран. Такой интерес к мероприятию еще раз подтверждает статус Харькова как юридической столицы Украины. Кроме того, мы сотрудничаем с Национальной ассоциацией адвокатов, благодаря которой был сертифицирован ряд мероприятий в рамках форума. Участие в них засчитывается как повышение квалификации для представителей юридических профессий. Что касается самих тем - в рамках форума обсудят острые юридические проблемы современности», - отметил Юрий Барабаш.

Он поблагодарил мэра Харькова Геннадия Кернеса за содействие и подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с городским советом форум в этом году пройдет на более высоком уровне.

В свою очередь начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что Харьков активно развивает направление «Smart City», что невозможно без юридической поддержки.

«Мы начинаем работу по созданию и открытию стартап-центра, где возникает масса вопросов, связанных с патентным и авторским правами, с развитием инноваций. Поэтому наша совместная работа с юридическим университетом, я уверена, будет полезной и плодотворной», - сказала Виктория Грецкая-Миргородская.

Отметим, что в рамках международного юридического форума состоятся пять панельных дискуссий, а также тренинги и лектории. На форуме будут обсуждаться вопросы обновления гражданского законодательства, европейской интеграции сквозь призму конституционного права, защиту прав и интересов в бизнесе, кибербезопасность, новшества в сфере диджитализации, инновации в технологиях городской инфраструктуры. Участники обсудят будущее цифровых активов и развитие финансового сектора. Отдельная дискуссия будет посвящена женскому лидерству и женщинам в юридической и других профессиях. Эту панель будет сопровождать выставка работ современных художников и скульпторов.

Организаторы форума - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Национальная академия правовых наук Украины, Министерство образования и науки Украины, Министерство юстиции Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, при поддержке Харьковского городского совета.