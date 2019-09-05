Главная Новости Общество Каким будет Харьковский зоопарк: появилась дополненная 3D-версия обновленного зоосада (ВИДЕО)
05.09.2019  08:22   

Каким будет Харьковский зоопарк: появилась дополненная 3D-версия обновленного зоосада (ВИДЕО)

Такового в Украине еще не было. Именно так говорят о проекте Харьковского зоопарка, сейчас на реконструкции. Обновленная 3D-версия того, что увидят в финале гости зоосада Пиля всех работ появилась в сети Интернет.


// izvestia.kharkov.ua
Площадью в почти 148 000 квадратных метров. Обновленная коллекция животных родом из всех уголков планеты. Различные тематические зоны, локации и открытые вольеры.
 
Именно таким будет Харьковский зоопарк, который сейчас переживает глобальную реконструкцию.
 
Обновленная 3D-версия того, над чем сейчас работают сотни строителей, проектировщиков и архитекторов, появилась в мировой паутине. После появления видео комментируют пользователи соцсетей.

Ирина Фидакова:
Такой зоопарк станет любимым местом для детей города, туристы потянутся в Харьков, Харьков уже самый лучший город Украины, а с таким зоопарком мы будем гордиться, что живем здесь! Это просто чудо-зоопарк!

Юлия Татаренко:
Жду. Хочу приехать и посмотреть.

Ирина Логинова:
Конечно, ждем! В каком городе Украины есть столько замечательных мест, как в Харькове?!

Бурые и белые медведи, амурские тигры и львы и не только. В харьковском зоопарке поселятся еще и пингвины. Отдельную и чуть ли не самую большую зону, а это более 40 000 квадратных метров, займут жирафы и зебры. Главной изюминкой зоосада будет гигантский океанариум, в котором представят ​​коллекцию всего водного мира дикой природы.

Уникальность проекта Харьковского зоопарка, отмечают в городском совете, заключается в том, что в зоосаде не будет никаких клеток. Гости будут наблюдать за животными со смотровых эстакад, или же через сверхпрочное стекло. Более того, вход обещают для людей сделать свободным. Часть животных в рамках сотрудничества с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов мегаполис уже начал получать. И уже сейчас пара суматранских орангутангов, которые прибыли из Франции, привыкают к своему новому дому.

Тэги:  зоопарк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 Харьковский зоопарк Паре орангутанов из Харьковского зоопарка сделали подарок к празднику (ВИДЕО, ФОТО) 16.08 Общество Харьковские юннаты при зоопарке отмечают свой праздник ( ФОТО, ВИДЕО) 13.08 Общество Специалисты зоопарка дали совет, как обнаружить кошку-левшу, или просто вычислить леволапых. (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

Улица Полтавский шлях на ремонте. Покрытие повредили фуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 