На улице Клочковской установили новый игровой комплекс

Игровую площадку установили во дворе дома на ул. Клочковской, 201-а.
Ранее с такой просьбой к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу в социальной сети «Facebook» обратилась жительница дома.
Как сообщил начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Третьяк, на площадке было очень много старых элементов, которые нужно было заменить, поэтому решили установить новый игровой комплекс.
«В комплектацию дополнительно входят двойная качель и балансир. Также здесь установлен спортивный элемент, который называется «Мультифитнес-станция», и две песочницы нового образца из пластика», - рассказал Александр Третьяк.
Он отметил, что такая работа ведется во всех районах города, и заявки от жителей поступают постоянно. В целом, в городе установили 86% детских площадок и 73% спортивных от запланированного количества.
Начальник участка ХРСП попросил горожан внимательнее относиться к новым элементам.
«Люди ломают, особенно ночью. Поэтому просим не быть равнодушными, вызывать полицию, звонить в информационно-диспетчерскую службу «15-62», чтобы мы получали заявки и в срок устраняли поломки», - отметил Александр Третьяк.
Напомним, что в этом году в Харькове планируют установить 141 детскую площадку и 150 песочниц.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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