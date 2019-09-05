05.09.2019 10:20

На улице Клочковской установили новый игровой комплекс

Игровую площадку установили во дворе дома на ул. Клочковской, 201-а.



://city.kharkov.ua

Ранее с такой просьбой к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу в социальной сети «Facebook» обратилась жительница дома.

Как сообщил начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Третьяк, на площадке было очень много старых элементов, которые нужно было заменить, поэтому решили установить новый игровой комплекс.

«В комплектацию дополнительно входят двойная качель и балансир. Также здесь установлен спортивный элемент, который называется «Мультифитнес-станция», и две песочницы нового образца из пластика», - рассказал Александр Третьяк.

Он отметил, что такая работа ведется во всех районах города, и заявки от жителей поступают постоянно. В целом, в городе установили 86% детских площадок и 73% спортивных от запланированного количества.

Начальник участка ХРСП попросил горожан внимательнее относиться к новым элементам.

«Люди ломают, особенно ночью. Поэтому просим не быть равнодушными, вызывать полицию, звонить в информационно-диспетчерскую службу «15-62», чтобы мы получали заявки и в срок устраняли поломки», - отметил Александр Третьяк.

Напомним, что в этом году в Харькове планируют установить 141 детскую площадку и 150 песочниц.