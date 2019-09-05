05.09.2019 17:11

Горсовет обратится в суд с просьбой ограничить проведение девяти маршей в центре Харькова

Заседание согласительного совета исполкома, на котором были рассмотрены заявки относительно проведения массовых мероприятий на ул. Сумской и пл. Свободы, состоялось сегодня, 5 сентября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель городского головы – управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, в городской совет поступило 9 заявок от представителей общественных организаций с просьбой провести массовые марши, в том числе в защиту экологии, семейных ценностей, а также «ХарьковПрайд», на ул. Сумской и пл. Свободы в воскресенье, 15 сентября. Часть мероприятий запланированы на полдня, некоторые – на одно и то же время. Количество участников каждого из маршей колеблется от 300 до 1,5 тыс. человек.

В ходе заседания директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан сообщил, что проведение любых митингов на проезжей части приведет к транспортному коллапсу в центре города.

«Сегодня в центральной части Харькова проводится большой объем дорожных работ, и перекрытие улицы Сумской еще больше затруднит движение в городе. Тем более, это влечет за собой дополнительные затраты коммунальных предприятий, и я не понимаю, почему город должен за это платить», - подчеркнул Сергей Дульфан.

Начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Бербасов отметил, что все планируемые акции разноплановые, что может спровоцировать беспорядки между их участниками.

«Если возможно, лучше перенести акции в разные места и время дня, потому что сотрудникам Нацполиции придется направить много ресурсов, чтобы обеспечить порядок во время их проведения. Кроме того, это будет выходной день, и в центре города будет гулять много горожан с детьми. Мы должны обратить внимание, что на все эти ситуации будут смотреть наши дети», - подчеркнул Сергей Бербасов.

Однако заявители отказались изменить время и место проведения митингов, в связи с чем на согласительном совете принято решение обратиться в суд. «В соответствии с принятым членами совета решением мы обращаемся в суд с иском о запрете проведения данных мероприятий в выходной день, чтобы обеспечить, тем самым, спокойствие жителям нашего города», - подчеркнула Татьяна Чечетова-Терашвили.