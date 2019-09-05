В Харькове презентовали новый молодежный образовательный проект

Проект «Агентство изменений БДЖОЛА» разработал Молодежный совет при Харьковском городском голове.
5 сентября на 8-й сессии Молодежного совета его презентовал член постоянной комиссии по вопросам развития образования и науки совета Леон Купервассер.
По его словам, проект направлен на то, чтобы мотивировать молодых людей оставаться работать в родной стране и развивать Украину. «БДЖОЛА» - это аббревиатура из шести слов, которая отражает ценности гражданского общества. Значение букв такое: «Б» (бажання) – это желание развивать Украину; «Д» (довіра) – доверие друг к другу; «Ж» (жага) – жажда изменений; «О» (обізнаність) - осведомленность в истории страны; «Л» - лидерство; «А» - активность в жизни страны.
Леон Купервассер отметил, что в рамках проекта пройдет два тематических блока - практический и теоретический. Профессиональные спикеры научат молодых людей развивать креативность, целеустремленность, критическое мышление, эмоциональный интеллект, проведут спич-тренинги, уроки по тайм-менеджменту и командообразованию. Участники проекта узнают больше об истории Украины и рассмотрят предмет политологии.
«Миссия проекта - дать молодым людям необходимый багаж знаний и навыков для внедрения позитивных изменений в стране», - сообщил представитель Молодежного совета.
Более подробную информацию можно узнать на странице проекта в социальной сети «Facebook».
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