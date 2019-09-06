06.09.2019 12:19

В Харькове запустят новые сервисы для поддержки и развития бизнеса

Сервисы «Бизнес-гайд», «Онлайн-консультант» и «Менторская помощь» запустят в Харькове.



//city.kharkov.ua

Их презентовали на 8-й сессии Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Как рассказал член постоянной комиссии по вопросам развития предпринимательства и трудоустройства молодежи Степан Гончаров, представители совета год общались с предпринимателями и выделили ключевые моменты, которые помогли им в становлении бизнеса.

«Предприниматели консультировались с более опытными бизнесменами, и большая часть из них не имела нужного объема знаний, поэтому тратила время на поиск решений в доступных источниках. Поэтому совместно с Департаментом административных услуг и потребительского рынка было принято решение создать ряд сервисов, решающих эти проблемы», - сообщил Степан Гончаров.

Первый сервис - «Бизнес-гайд». Предприниматели получат доступ к видеороликам, авторским обучающим статьям и полезной документации. Видео разделят на блоки – мотивационный, для начинающих предпринимателей и действующих. Второй сервис - «Онлайн-консультант» - призван давать бизнесменам ответы на самые распространенные вопросы.

«Представьте себе, если бы вы могли получить ответы о создании и ведении бизнеса в течение минуты. Мы проанализировали запросы от предпринимателей в городские службы и пришли к выводу, что 90% из них - типичные и часто повторяющиеся. Поэтому решили создать «онлайн-консультант», с помощью которого предприниматели будут получать ответы и экономить свое время. Ответы на остальные 10% вопросов будут давать профильные службы и представители вузов города», - рассказал Степан Гончаров.

Третий сервис называется «Менторская помощь». В его рамках опытные бизнесмены будут бесплатно консультировать начинающих при личной встрече, по почте, скайпу, в социальных сетях, которые заявители сами выберут.

Степан Гончаров отметил, что проект уже поддержали Департамент регистрации и цифрового развития городского совета, Государственная фискальная служба Украины в Харьковской области и ряд компаний.