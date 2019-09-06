Погибшему евромайдановцу Игорю Толмачеву откроют барельеф в Каразинском университете

06.09.2019 08:44

10 сентября в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина откроют барельеф выпускнику физико-технического факультета 1985 года Игорю Толмачеву.

Начало мероприятия - в 15:00. Место проведения: проспект Курчатова, 31, возле корпуса физико-технического факультета.

Как сообщили в пресс-службе ХНУ им. В. Н. Каразина, Игорь Толмачев был организатором и координатором Евромайдановского и волонтерского движения в Харькове, участником самообороны, общественным активистом. Он погиб от взрыва 22 февраля 2015 года во время шествия, посвященного годовщине акций Евромайдана против проведения в Харькове съезда депутатов всех уровней.

Барельеф изготовил скульптор Сергей Сбитнев. Фото для барельефа взято из семейного архива. Деньги на памятный знак собрали однокурсники и коллеги Толмачева.

«Игорь Толмачев всегда занимал активную гражданскую позицию: поддержал Оранжевую революцию, стал активистом Революции Достоинства, принимал участие в акциях общественного волеизъявления в Киеве и Харькове, помогал в становлении Налогового майдана, был членом координационного совета Евромайдана в Харькове, секретарем общественного штаба обороны Харькова. 24 февраля 2015 года за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное служение украинскому народу награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно)», - сообщили в пресс-службе ХНУ им. В.Н. Каразина.