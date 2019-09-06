Виртуальный музей Старого цирка создадут в Харькове

В Харькове создадут виртуальный музей Старого цирка Грикке, который можно будет посетить из любой точки мира.
Проект создания виртуального музея Харьковской цирковой культуры «Старый цирк Грикке» стал одним из победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов этого года.
В планах авторов проекта, ОО «Фундация «Восток - Запад», - превратить историко-архитектурный комплекс Старого цирка Грикке и окружающих его зданий в современное интерактивное пространство, которое объединит предметную коллекцию и помещения здания.
«Сохранение памятников архитектуры города и культурных ценностей является чрезвычайно важным, особенно, когда дело касается таких знаковых для Харькова мест с длинной и интересной историей, как Старый цирк Грикке, - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская. - Есть надежда, что создание виртуального музея позволит привлечь внимание потенциальных инвесторов к восстановлению самого здания цирка и превращению его в функционирующий туристический объект».
По словам создателей музея, в настоящее время исследуются и систематизируются имеющиеся предметные коллекции, собранные цирковыми работниками, проводится работа по оцифровке предметов и стационарных объектов коллекции. Уже сегодня все желающие могут присоединиться к странице «Виртуального музея Старого цирка Грикке» в сети «Facebook».
Презентация виртуального музея запланирована на ноябрь 2019 года.
Справка. История харьковского цирка Грикке насчитывает свыше 100 лет и началась, когда предприниматель Генрих Грикке построил на одной из улочек вблизи бывшей Жандармской площади в Харькове купольное каменное здание цирка-театра по проекту, подобному парижскому цирку братьев Франкони, считавшемуся своеобразным образцом для стационарных цирковых зданий того времени. В январе 1906 года в цирке дали первое представление. В 1974 году Харьковский цирк переехал в новое здание, а старый цирк используется как тренировочная арена и требует капитального ремонта.
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