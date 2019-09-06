06.09.2019 14:31

Виртуальный музей Старого цирка создадут в Харькове

В Харькове создадут виртуальный музей Старого цирка Грикке, который можно будет посетить из любой точки мира.



// city.kharkov.ua

Проект создания виртуального музея Харьковской цирковой культуры «Старый цирк Грикке» стал одним из победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов этого года.

В планах авторов проекта, ОО «Фундация «Восток - Запад», - превратить историко-архитектурный комплекс Старого цирка Грикке и окружающих его зданий в современное интерактивное пространство, которое объединит предметную коллекцию и помещения здания.



«Сохранение памятников архитектуры города и культурных ценностей является чрезвычайно важным, особенно, когда дело касается таких знаковых для Харькова мест с длинной и интересной историей, как Старый цирк Грикке, - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская. - Есть надежда, что создание виртуального музея позволит привлечь внимание потенциальных инвесторов к восстановлению самого здания цирка и превращению его в функционирующий туристический объект».

По словам создателей музея, в настоящее время исследуются и систематизируются имеющиеся предметные коллекции, собранные цирковыми работниками, проводится работа по оцифровке предметов и стационарных объектов коллекции. Уже сегодня все желающие могут присоединиться к странице «Виртуального музея Старого цирка Грикке» в сети «Facebook».



Презентация виртуального музея запланирована на ноябрь 2019 года.



Справка. История харьковского цирка Грикке насчитывает свыше 100 лет и началась, когда предприниматель Генрих Грикке построил на одной из улочек вблизи бывшей Жандармской площади в Харькове купольное каменное здание цирка-театра по проекту, подобному парижскому цирку братьев Франкони, считавшемуся своеобразным образцом для стационарных цирковых зданий того времени. В январе 1906 года в цирке дали первое представление. В 1974 году Харьковский цирк переехал в новое здание, а старый цирк используется как тренировочная арена и требует капитального ремонта.